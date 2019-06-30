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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Такого разворота событий от Трампа не ожидали

6.9тЧитати матеріал російською

Поскольку информация о визите Дональда Трампа в Южную Корею и встрече с Ким Вынь Хунем только пошла напором в прессу, то мы попытаемся сделать краткий обзор этого события из того, что доступно прямо сейчас.

Итак, визит в Сеул и встреча с Хунем оказались неожиданностью практически для всех наблюдателей. По крайней мере, в прессе появились слова самого Хуня, который сказал, что не ожидал такого разворота событий. Таким образом, Трамп опять подтвердил свое реноме непредсказуемого политика, хотя, он уже у власти не первый год и кое-какие закономерности в его поведении уже заметны. Как только он с треском заваливает какую-то свою громкую инициативу, то поступает как принято в старом британском комик-шоу "Воздушный цирк Монти Пайтона", и резко сменяет тему маневром: "А теперь – о другом".

Такого разворота событий от Трампа не ожидали

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Оно и понятно, на прошедшей неделе его маневры вокруг Ирана вызвали уже даже не удивление, а раздражение. Он на словах уже стирал с лица земли Северную Корею и нечто подобное обещал Ирану, но как обычно, в самый последний момент, когда военные уже стояли "на товсь" – дал отбой. Думаю, что у американских военных уже сложилось свое впечатление о верховном, но оно уже сложилось и у публики, которая интересуется политическими процессами в США и мире.

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В общем, после иранского "облома", ему надо было выкинуть что-то фееричное, а на саммите Ж-20, ничего подобного не случилось и не могло случиться, и вот – внезапный карамболь Трампа поставил всех на уши. Никто этого не ожидал от него, а он бац – и назначил встречу Ыну. Это при том, что на прошедшей встрече Ын культурно, но твердо послал Трампа в неведомые дали. А самое обидное там было то, что "послание" в исполнении Ына, произошло после молниеносного визита к нему Лаврова просто за несколько часов до встречи с Трампом. Таким образом, долго рекламируемое мероприятие во Вьетнаме было слито в унитаз легким движением пухляка в широких штанах.

По идее, Трамп обязан был ответить на это каким-то жестким демаршем, чтобы никому не было повадно посылать его по тому же адресу, но он просто сменил тему и устроил драку с конгрессом за стенку с Мексикой. А теперь уже Ын пошел в качестве громоотвода за слегка позорную позицию Трампа по Ирану и уж явно никакие результаты саммита в Осаке.

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И вот, СМИ освещают эту встречу на нейтральной полосе демилитаризованной зоны, как некий прорыв и неслыханное достижение. Оказалось, что удалось совершить не один, а сразу четыре прорыва. Первый – Трамп, как президент США, впервые за годы, после корейской войны, ступил на землю Северной Кореи, сделав по ней несколько десятков шагов. Чем не достижение? Но это еще не все. Ким – сделал несколько шагов по земле Южной Кореи, что было записано как достижение №2. Третьим же достижением стало приглашение Ына посетить Вашингтон, а четвертым достижением, стало ответное приглашение Трампу посетить Пхеньян.

В общем, уже можно начинать петь гимны и кантаты гениальному политику, который вот так внезапно добился великолепных результатов.

За всей этой мишурой уже отошло на второй план то, что на самом деле всегда было предметом внимание – ликвидация ядерного потенциала КНДР и средств его доставки. Именно из-за этого, в самом начале каденции Трампа, чуть было не начался вооруженный конфликт с Штатами и их союзниками, с одной стороны и Северной Кореей – с другой.

Теперь достижением становится не результат, а его имитация. Это все равно, что рекорд спринтеров в беге на 100 метров был зафиксирован при беге на месте или штангисту зачитали поднятие рекордного веса не по факту фиксации оного, а по громкости кряхтения или крика.

Так что пресса не только у нас делает из ушей и глаз своих зрителей, читателей и слушателей подобие унитазов, в которые можно выливать что угодно. Вот они и льют, пока их смотрят, слушают и читают. Ничего нового.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Особа
Дональд Трамп
Джерело
Джерело:Линия обороны
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