Как известно, спровоцированный ВМФ России инцидент в Керченском проливе по мнению международного арбитража представляет собой грубое нарушение законов международного мореплавания. В сухом остатке он вылился в задержание трех кораблей ВМФ Украины, и арест их экипажей.

Убедившись, что по крайней мере, пока для России этот инцидент закончился ничего не значащими для Залесья в целом персональными санкциями против нескольких военнослужащих и их начальников, в похожую игру решил поиграть Иран, который пошел по пути проторенному Россией.

Здесь уже писали о ситуации в Персидском заливе и в частности в Ормузском проливе, где “какие-то человечки на катерках” сперва атаковали, а затем и подожгли по меньшей мере 6 танкеров. А в последние дни Иран уже не прячась в открытую начал захват британских танкеров.

В пятницу Корпус Иранской Революционной Гвардии (КИРГ) объявил, что им за нарушение законов международного мореходства захвачен 183-метровый танкер Stena Impero. Вскоре, как и положено у хороших учеников многому научившихся от выдающихся северных пропагандистов, эта версия в сообщении иранского агенства c подходящим по обстоятельствам названием ФАРС (FARS) была изменена.

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В нем пресс-атташе КИРГа сослался на то ”что в Гибралтаре был задержан танкер с иранской нефтью” направлявшийся в нарушение санкций в Сирию, и заявил “что правило ответной реакции хорошо известно в международном законодательстве”. И что “в состоянии незаконной торговой войны и захвата танкеров” КИРГ совершил ответные действия. Итак, перчатки сброшены.

То насколько серьезна ситуация можно судить по присутствию в этом регионе группы военных кораблей США возглавляемой авианосцем Abraham Lincoln или по пресловутому отмененному Трапом превентивному удару по трем целям в Иране в ответ на уничтожение Ираном одного из стратегических беспилотников США.

Полагают, что, захватив в Гибралтаре иранский танкер Великобритания попала в заранее подготовленную советником по национальной безопасности Трампа Джоном Болтоном западню. Считают, что как Форейн Офис так и администрация Гибралтара будучи отвлечены выборами нового премьер-министра Великобритании, Брекзитом и т.д., были не в состоянии просчитать возможные последствия. А Болтон якобы активно занят вербовкой союзников в международную коалицию для войны с Ираном, который давно жаждет устроить маленький ”КИРГуду” КИРГу и Ирану. А к тому, чтобы лезть в войну Великобритания якобы совершенно не готова.

Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил Иран о “серьезных последствиях”, если ситуация не будет быстро разрешена. Хант сказал, что военное решение проблемы пока не рассматривается и что, как ему стало известно, Stena Impero в окружении четырех судов и одного вертолета направляется в территориальные воды Ирана.

Одновременно сообщили, что якобы захвачен еще один британский танкер Mesdar под флагом Либерии. Однако позже оказалось, что это сообщение было вызвано потерей связи с танкером после высадки на него вооруженных “человечков”, но вскоре танкер был отпущен восвояси. Тем не менее тот же Хант упомянул, что Mesdar был окружен 10 скоростными катерами.

На что же рассчитывает Великобритания в этом конфликте? В Персидском заливе у Великобритании имеется военно-морская база в Бахрейне. Там базируются 7 боевых и вспомогательных кораблей — ракетный фрегат Montrose, которому несколько дней тому назад посчастливилось отогнать три иранских катера от еще одного британского танкера, ракетный эсминец Duncan, четыре тральщика и десантный корабль. Кроме того, ракетный фрегат Kent находится на пути в Персидский залив в сопровождении вспомогательного судна (заправщика) Wave Knight.

Читателям вероятно тоже очень хочется узнать о каких таких “серьезных последствиях” глаголил Хант, который исключил (вероятно пока) военное вмешательство. Вероятно, причиной тому недостаток сил и средств. Ведь у Ирана флот хоть и не из самых современных, но все же состоит из 4 фрегатов, трех корветов (один из них на Каспии), нескольких подводных лодок, а также более 30 ракетных катеров.

Похоже никто не желает проверять на своей шкуре насколько эффективен иранский “москитный” флот. Вдруг окажется, что какая-то ракета вдруг куда-то метко попадет, как это уже было во время Фолклендской войны в мае 1982 года. Тогда одна (из двух запущенных) ракета “Exocet” поразила британский эсминец “Sheffield”, который загоревшись утонул.

Полагают, что в словах Ханта содержится “тонкий намек на толстые обстоятельства”, а именно, что европейские страны не поддержавшие до сих пор эмбарго введенное Трампом могут быть вынуждены присоединиться в нему.

А за период переговоров можно подтянуть в район Персидского залива побольше боевых кораблей в рамках международной коалиции, которая без сомнения только флотом не обойдется.

Вот, например, прошло сообщение, что Саудовская Аравия разрешила размещать на своей территории иностранные войска. Еще одно доказательство того, что история движется по спирали. В 1995 году такое размещение военного персонала в Хобаре привело к террористическому акту, в котором погибли 19 и были ранены около 500 американцев и саудитов. Этому эпизоду был посвящен известный фильм “The Kingdom”.

Итак ставки сделаны. Иран подталкиваемый Россией пошел на резкое обострение в Персидском заливе, а США втянули в конфликт Великобританию. Намеков на то, что мало никому не покажется, хватает.

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