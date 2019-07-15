Польша сделала то, что могла бы сделать Украина, причем, она могла это сделать раньше. На этой неделе Польша официально входит в топ 25 развитых экономик мира. Да, ей для этого потребовалось три десятка лет, но она не дергалась по сторонам, а целенаправленно двигалась к успеху, и похоже на то, что сейчас она только набирает обороты. Возможно, пройдет несколько лет и она войдет в топ 20.

Самое интересное в польской истории то, что ее путь к этому достижению начался примерно в то же самое время, когда Украина получила формальную независимость, и примерно с теми же основными экономическими показателями, что и у нас. При этом, Польша с 1945 года была отрезана от глобальной торговли и была замкнута на рынках СЭВ – совета экономической взаимопомощи.

Организация была создана совком и полностью им контролировалась, а потому с развалом совка, Польша оказалась перед таким же выбором, как и Украина: либо пытаться что-то выжимать из былых интеграционных связей с митрополией, или начинать играть по общемировым правилам, приводя свою экономику в соответствие с этими правилами. Это привело к пересмотру номенклатуры производимой продукции, ее качеству и технологических процессов.

Да, это было не легко и заняло много времени, но поляки не сомневались в своем выборе и не теряли времени зря. В итоге, Польша не только сохранила свой экономический потенциал, но ей удалось развернуть производство почти всей номенклатуры продукции, необходимой для внутреннего рынка, в том числе, и военного назначения.

Новини Перед Путиным стоит важнейшая задача

Причем, под боком у Польши имелся пример того, к чему нужно стремиться. Германия, к тому времени, уже была одной из крупнейшей экономик и что характерно, ее экономическое могущество строилось на производстве высококачественной и высокотехнологичной продукции, находящей спрос во всем мире. У нее просто не было никаких особых природных ресурсов, которые можно вынимать из земли и продавать за рубеж, как это делала и делает РФ.

Поляки справедливо рассудили, что у них тоже нет природных ресурсов, имеющих огромный экспортный потенциал, а потому – надо производить экспортную продукцию глубокой переработки, с использованием современных технологий и стандартов.

А потом Польша вступила в ЕС и полностью открылась Европе, а та – полностью открылась для Польши. Тогда произошел тот самый эффект, о котором так любят рассуждать российские "эксперты". Большая часть населения Польши поехала на заработки в Германию и дальше, особенно – в Великобританию. Действительно, открытый рынок труда имеет именно такое свойство. Люди едут туда, где выше заработки и где лучшие условия для жизни. Причем, отток произошел за счет высококлассных специалистов.

Да, так оно и было, и этот аргумент в Московии приводится как один из бесспорных негативных факторов евроинтеграции. Но все это хорошо, только вот с такой демографической "катастрофой", о которой в РФ говорит каждый утюг, Польша вошла в 25 мощнейших экономик мира.

Новини Капитуляция перед Россией обернется для Украины крахом

Наверное, россиянам покажется, что это достижение не такое уж крупное, чтобы о нем говорить отдельно, но это лишь потому, что сама РФ находится выше в этом самом рейтинге. Но при этом, у нее близко нет польского уровня жизни населения и экономика напоминает усаженного наркомана.

В самом деле, РФ выгребает из недр гигантские количества нефти и газа, продает их за рубежом, а на эти деньги – кормит своих миллиардеров, строит танки и кормит танкистов, угрожая всему миру. Однако если представить, что завтра нефть и газ в РФ кончились полностью. Где окажется место РФ в этом рейтинге буквально через пять лет? И это при том, что просто прекратится экспорт углеводородов. А если к этому добавить то, что вынуждена делать Польша – покупать нефть и газ за рубежом?

Думаю, в таких условиях, РФ за пять лет вылетит даже из сотни мировых экономик, если еще будет жива.

Так что поляки – просто молодцы. Мы их от души поздравляем. А нашим тупоголовым бестолочам это – образец для подражания. Водить московские хороводы можно лишь тогда, когда у тебя есть своя нефть и свой газ, и желательно – в экспортно значимых объемах. И то, Венесуэла, Иран, Ирак и Сирия – дохороводились с Москвой, даже имея собственную нефть.

В общем, поляки показали, как и куда надо правильно идти, и нам надо – следом за ними!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.