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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Россия вылетит даже из сотни экономик мира

27.6т Читати матеріал російською

Польша сделала то, что могла бы сделать Украина, причем, она могла это сделать раньше. На этой неделе Польша официально входит в топ 25 развитых экономик мира. Да, ей для этого потребовалось три десятка лет, но она не дергалась по сторонам, а целенаправленно двигалась к успеху, и похоже на то, что сейчас она только набирает обороты. Возможно, пройдет несколько лет и она войдет в топ 20.

Самое интересное в польской истории то, что ее путь к этому достижению начался примерно в то же самое время, когда Украина получила формальную независимость, и примерно с теми же основными экономическими показателями, что и у нас. При этом, Польша с 1945 года была отрезана от глобальной торговли и была замкнута на рынках СЭВ – совета экономической взаимопомощи.

Организация была создана совком и полностью им контролировалась, а потому с развалом совка, Польша оказалась перед таким же выбором, как и Украина: либо пытаться что-то выжимать из былых интеграционных связей с митрополией, или начинать играть по общемировым правилам, приводя свою экономику в соответствие с этими правилами. Это привело к пересмотру номенклатуры производимой продукции, ее качеству и технологических процессов.

Да, это было не легко и заняло много времени, но поляки не сомневались в своем выборе и не теряли времени зря. В итоге, Польша не только сохранила свой экономический потенциал, но ей удалось развернуть производство почти всей номенклатуры продукции, необходимой для внутреннего рынка, в том числе, и военного назначения.

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Причем, под боком у Польши имелся пример того, к чему нужно стремиться. Германия, к тому времени, уже была одной из крупнейшей экономик и что характерно, ее экономическое могущество строилось на производстве высококачественной и высокотехнологичной продукции, находящей спрос во всем мире. У нее просто не было никаких особых природных ресурсов, которые можно вынимать из земли и продавать за рубеж, как это делала и делает РФ.

Поляки справедливо рассудили, что у них тоже нет природных ресурсов, имеющих огромный экспортный потенциал, а потому – надо производить экспортную продукцию глубокой переработки, с использованием современных технологий и стандартов.

А потом Польша вступила в ЕС и полностью открылась Европе, а та – полностью открылась для Польши. Тогда произошел тот самый эффект, о котором так любят рассуждать российские "эксперты". Большая часть населения Польши поехала на заработки в Германию и дальше, особенно – в Великобританию. Действительно, открытый рынок труда имеет именно такое свойство. Люди едут туда, где выше заработки и где лучшие условия для жизни. Причем, отток произошел за счет высококлассных специалистов.

Да, так оно и было, и этот аргумент в Московии приводится как один из бесспорных негативных факторов евроинтеграции. Но все это хорошо, только вот с такой демографической "катастрофой", о которой в РФ говорит каждый утюг, Польша вошла в 25 мощнейших экономик мира.

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Наверное, россиянам покажется, что это достижение не такое уж крупное, чтобы о нем говорить отдельно, но это лишь потому, что сама РФ находится выше в этом самом рейтинге. Но при этом, у нее близко нет польского уровня жизни населения и экономика напоминает усаженного наркомана.

В самом деле, РФ выгребает из недр гигантские количества нефти и газа, продает их за рубежом, а на эти деньги – кормит своих миллиардеров, строит танки и кормит танкистов, угрожая всему миру. Однако если представить, что завтра нефть и газ в РФ кончились полностью. Где окажется место РФ в этом рейтинге буквально через пять лет? И это при том, что просто прекратится экспорт углеводородов. А если к этому добавить то, что вынуждена делать Польша – покупать нефть и газ за рубежом?

Думаю, в таких условиях, РФ за пять лет вылетит даже из сотни мировых экономик, если еще будет жива.

Так что поляки – просто молодцы. Мы их от души поздравляем. А нашим тупоголовым бестолочам это – образец для подражания. Водить московские хороводы можно лишь тогда, когда у тебя есть своя нефть и свой газ, и желательно – в экспортно значимых объемах. И то, Венесуэла, Иран, Ирак и Сирия – дохороводились с Москвой, даже имея собственную нефть.

В общем, поляки показали, как и куда надо правильно идти, и нам надо – следом за ними!

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Російсько-український конфлікт російська економіка
Місце
Польща
Теги
Україна Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Але є дещо, що дозволило досягти Польщі таких результатів: 1) Списані кредити на 20 млрд. доларів у 1991 році (тоді золото, наприклад, коштувало близько 350 дол./унцію, зараз 1350); 2) Багато грошей в економіку Польщі надійшло з Германії (наприклад, побудова платних автобанів); тільки спільно списання кредитів та гроші ЄС та все те, про що йдеться мова у статті, сприяло отриманню результата. Без цього всього результату не було б.
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Заду Наем Запорожець, окрім корупціонерів та інших не зацікавлених у розвитку України осіб, є ще об'єктивні умови при яких в Укарїну не зайде інвестор. 1) відсутність розгалуженої дорожньої інфраструктури. При цьому спочатку повинна бути побудована ця інфрастурктура, а потім вже можна отримати інвесторів, а не навпаки. Дороги потребують просто капітального переробки - це час и великі гроші. Гроші, які ніхто просто так не дасть. Причини то вже інше. 2) людський місцевий капітал. Так, у нас кажуть про «працьовитих людей» и т.д. Але насправді по маленьких населених пунктах це вже є проблемою - нема кадрів. 3) При такому «запорєбрєковому» сусіді, Україна з транзитної держави стала тупіком цівілізації. Тобто, наприклад, є продукція, яку виробляє Україна, для якої сировина має поступати зовні та продукція виходить також зовні (іноземний інвестор). Для чого будувати завод в Україні? Якщо продукція купується населенням з низькою платоспроможністю, то ринку майже немає. Тобто завезти сировину та вивезти продукцію можливо зараз тільки на захід та південь та дуже невелику частину на північ. Схід закритий «запорєбрєком». Навіщо інвесторам завозити та вивозити у зворотньому напрямку? Тобто, не бачу в чому можлива зацікавленість великих промислових інвесторів. Заробітня плата в Україні так, або інакше буде зростати й це не є головним для інвесторів. 5) війна на сході та «вата» в голові інертної більшості населення також не сприяє приходу сюди інвесторів. 6) корупція та умови ведення бізнесу. Саме так: це на останньому місці. Тому що це є не тільки причиною але і наслідками тієї сітуації, в якій знаходиться Україна.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Михайло Зайков, хто заважає заохочувати, створювати умови інвесторів до Росії та України? крім вітчизняних корупціонерів і монополістів, які втратять хабарі і монопольне становище?
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hunt andres
hunt andres
Пропагандон совсем опустился до простейших агиток. Скоро до речевок дойдет. Гоните его в шею, выдохлось оно:-)))
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hunt andres
hunt andres
Пропагандон совсем опустился до агиток. Читать смешно:-) Скоро на речевки перейдет. Обоз, гоните его в шею. Выходся:-)))
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