Примерно за полгода до наших выборов у РФ пошла черная полоса с основными статьями экспорта. Нефть хоть и подросла в цене, но произошло это исключительно искусственным путем, а все искусственное не имеет естественного механизма компенсации, а потому – такое положение сохраняется, пока ему позволяют сохраняться.

Медленно, но уверено вытесняется российское оружие с рынков, где за него платят "белые" деньги и не компенсируют поставки услугами или чем-то подобным. Но именно в течение года выяснилась еще одна важная статья торговли Московии. Торговля наркотиками стала частью государственной политики и теневой экономики.

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В общем, здесь нет ничего нового. Еще со времен совка, спецслужбы отрабатывали механизмы самофинансирования "национально-освободительных" движений по всему миру. Москва обучала, давала начальный импульс, оружие, оборудование и деньги, а потом "повстанцы" должны были самостоятельно обеспечивать свою деятельность и развитие структуры.

Большевики действовали примерно таким же образом. Известно, что "черная касса" большевиков пополнялась не только и не столько добровольными пожертвованиями меценатов типа Саввы Морозова, но в основном – добычей от рэкета и откровенных грабежей. Одной из ударных групп, занимавшихся добычей денег, был некто Иосиф Джугашвили, он же – Сосо, он же – Коба, он же – Сталин, но Сталиным он заделался позже. Кстати, именно эта роль Сталина и стала причиной его презрения к Ленину. Он – добывал бабло, а Ленин прожигал его по кабакам Швейцарии и Германии, тратил его на шлюх во Франции и Англии.

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Но это – другая история. Важно то, что вопрос самофинансирования тогда стоял очень остро и в основном решался путем рэкета бакинских нефтяных магнатов. Их было легко шантажировать, поскольку устроить пожар на промысле было совсем простым делом, а вот способов тушения таких пожаров почти не было. Но иногда наличные нужны были срочно, и тогда большевистские боевики грабили банковские фургоны с деньгами.

Понятно, что во второй половине 20-го века такие номера уже не проходили, поскольку нефтепромышленник пошел уж слишком серьезным и "наезд" на него заканчивался гарантированно плохо. Более того, нефть стала стратегическим сырьем и устроив диверсию на нефтепромысле, террорист попадал под пресс всей государственной структуры, а не только объекта рэкета.

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Все это заставило искать новые источники пополнения финансов "повстанцев". И этот путь был найден, когда Кремль впервые сделал ставку на мусульманских экстремистов, действовавших на Ближнем Востоке. Они готовились к длительной борьбе с Западом и четко понимали, что эта борьба растянется на десятилетия, и тогда была избрана стратегия разрушения Западной цивилизации путем использования ее праздности. Тогда-то и стали выстраиваться эффективные схемы переброски наркотиков из Азии в США и Европу, добавляя уже к привычному наркотрафику – новую, довольно дисциплинированную струю. В общем, начало второй половины 20-го века оказалось для организации просовковых "повстанческих" движений – крайне удачным. Ситуативные интересы организованных производителей наркотиков и совка почти полностью совпали. Вникнув в суть этой деятельности, Москва с удовлетворением обнаружила, что наркоторговцы работают примерно в той же шпионской парадигме, что и их люди, и при этом – имеют крупные деньги, которых как раз и не хватало "повстанцам". Расставить своих людей по этим каналам – стало простым и эффективным делом и при этом – достигались две цели: Запад накачивали наркотиками, разъедая его в самом фундаменте, а боевики получали средства для финансирования своей борьбы за власть.

Именно тогда Москва обратила свое внимание на Латинскую Америку, как плацдарм для борьбы со Штатами. С тех пор названия Куба, Никарагуа, Чили, Эквадор и так далее, связаны именно с проведением огромной операции Москвы по дестабилизации всего региона. В какой-то момент самовоспроизводящиеся отряды "повстанцев" были сориентированы на добычу средств из местных источников.

Вооруженные, тренированные и имеющие опыт противостояния полиции и даже войскам, отряды постепенно стали подминать под себя кокаиновый бизнес именно в районах первичной переработки сырья. Благодаря опыту конспирации, полученному отдельными представителями боевиков от конторских, а потом и кубинских товарищей, отряды помогли очень быстро привести кокаиновую вольницу Центральной Америки в жесткую структуру, которая работала быстро, скрытно и эффективно.

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Но когда все было организовано уже в промышленном масштабе, оборот средств пошел такой, что боевики постепенно забыли о своей изначальной цели – борьбы с капитализмом, и постепенно распробовали вкус роскошной жизни, превратившись в самостоятельные криминальные картели. Поскольку у Москвы не было ни сил, ни средств "навести порядок", то совок пошел своею дорогой, а наркобизнес – своей. Они разошлись как в море корабли, без скандалов и разборок.

Именно по этой причине после развала совка товарищ Путин быстро и без особых проблем установил связь с картелем Кали, предложив работать на Европу через территорию РФ, где он обеспечил "окно" на границе в Питере. Очень быстро система стала работать четко и эффективно, а Тамбовская ОПГ, на которую работали Путин и большая часть его нынешнего окружения, стала таким себе хабом, который вбирал в себя уже разнородный наркотический товар и отправлял его потребителям по всей Европе. Связи Путина в Германии позволили обеспечить сбыт колумбийского кокаина, а навстречу пошел поток синтетики, экстази и прочего.

Кроме того, вышедшие недавно из Афганистана военные, вышли не просто так, а с обширными связями среди "бачей". Дырявая граница с Таджикистаном была прозрачной для организованных партий опиатов. А потом там прописались российские пограничники, которые плотно уцепили этот канал. В итоге, Европа пополнялась колумбийским кокаином и афганским героином по старым конторским связям, которые и занимал Путин.

И вот теперь эта сфера деятельности явно в долях принадлежит ФСБ и МИД РФ. Последний год как раз и показал, что именно МИДовские каналы вскрылись несколько раз. Динамика инцидентов по обнаружению этих тайных каналов, говорит о том, что МИД и ФСБ что-то не поделили и более опытная контора подставила коллег для того, чтобы пояснить им их место.

Что характерно, весь остальной цивилизованный мир, а особенно – Европа, как-то вяло отреагировали на то, что дипломатическая почта РФ, с которой там любят обниматься и целоваться, прямо уличена в обеспечении наркотрафика.

Берлин даже никак не отреагировал на то, что набор фигурантов по "Аргентинскому делу" прямо указал на конечную цель этого потока – Германию. Ни это, ни объемы уже в тонны кокаина, никого не заставил сделать соответствующие выводы. Иногда складывается впечатление о том, что там никто не удивился этим фактам и расстраивает их не то, что река кокса валится в Европу усилиями Москвы, а что этот факт вскрылся и стал достоянием гласности. Почему мы имеем такую картину, можно только предполагать, но факт остается фактом.

Весь этот натюрморт говорит о том, что наркоторговля уже просто без вопросов стала одной из основных статей пополнения "общака". А это значит, что с наличием товара там нет никаких проблем. Партнеры в Колумбии, Венесуэле и Афганистане – работают в поте лица, и даже потеря крупной партии того же кокса не приводит к особым неприятностям.

Не удивительно, что МИД РФ плотно работает не только с де-факто – правительством Венесуэлы, но и с руководством движения Талибан, которое вроде бы считается оплотом терроризма. Такие переговоры министра с главарями не только террористической организации, но и мощнейшего героинового картеля, никого не смущают.

Так вот, с товаром – вопросов у РФ нет, ей теперь нужен как можно больший рынок сбыта этого деликатного товара, и Украина как-то слабо вписывается в эту систему.

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