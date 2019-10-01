То, о чем мы пишем уже пятый год, наконец-то стало официальной позицией Евросоюза, который принял резолюцию о причинах начала Второй Мировой войны и о ее зачинщиках. Эта резолюция принята через 80 лет после начала самой войны и это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Через восемь десятилетий Европа таки нашла в себе силы выплюнуть совковую соску и назвать вещи своими именами.

Пакт "Молотов-Риббентроп" от 23 августа назван преступным документам, который фактически задал параметры будущей войны, в которой агрессорами стал две стороны. Германия, которая уже давно имеет этот статус и которая уже понесла свое наказание за агрессию, и совок. Последний, почти сто лет крутил кормой и делал из себя жертву агрессии, хотя сам все спланировал и первые два года действовал именно в режиме классического агрессора, захватывая чужие земли точно так, как это делал Гитлер.

Только Гитлер стал преступником и (по официальной версии) – трупом, предварительно официально взяв всю вину за действия Германии на себя, а Сталин, этот прокопченный урка, "петлял" до самый своей смерти в луже мочи. После войны он снова показал свою сущность и перед смертью чуть не начал уже Третью, ядерную войну. Тем не менее, из него сделали чуть ли не святого и генералиссимуса.

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Но вот московским сказкам пришел конец. Теперь тот бред, который рассказывают на Московии о Второй Мировой Войне, останется только и исключительно на Московии. Во всем остальном мире, где и так все знали, что случилось на самом деле, просто не формализовали это соответствующим образом, но теперь это отражено в резолюции ООН.

Грабитель и убийца назван таковым, а это значит, что заунывная "рассказка" об "отечественной войне", теперь будет преподаваться только в выгребухе и только там будут в ходу исторические анекдоты о "двадцати восьми панфиловцах", "маршале победы", и о том, что трубка Сталина с табаком от папирос "Герцеговина флор" была причиной разгрома Германии.

Кстати, о Сталине и его "гении". Теперь уже без оглядки на старые штампы, многие смогут смотреть на то, как выглядит история той войны глазами всего остального мира. А там она выглядит очень интересно.

Дело в том, что западные исследователи получили доступ к архивам Рейха, после его разгрома и пусть ненадолго и не ко всему, но получили доступ к архивом совка, в короткий промежуток времени после его падения. И что характерно, бумаги из этих двух источников оказались вполне созвучными и не противоречащими друг другу.

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Далее мы приведем несколько цитат из американского источника, где американцы пишут для американцев и им глубоко плевать на то, что и как писали в совке об этой войне. Им два раза плевать на то, что эти убогие существа до сих пор "штурмуют" фанерный рейхстаг и рядятся в ватники. Мы выберем всего несколько мест, в которых идет течь о в общем-то известных вещах, но здесь они долгое время считались домыслами или крамолой. В самом деле, совковая пропаганда максимально обходила стороной начало Второй мировой войны, начиная с 1 сентября 1939 года, а дата 17 сентября 1939 года, когда совок фактически вступил войну на стороне Германии и вторгся в Польшу – вообще никому известна не была. После этого уже шла сплошная ложь, поскольку надо было скрыть агрессию совка и то, что его действия были полностью согласованы с германскими партнерами.

Это было неприятно, но не в такой степени снабжено ложью, как события, предшествовавшие началу германского вторжения в совок и первые несколько недель после этого. Вот где была максимальная концентрация лжи. Оно и понятно, там за что не возьмись, все приведет к истинному ходу событий. Поэтому все, что написано в совке об этом периоде войны – сделано в лучших традициях доктора Геббельса.

Если посмотреть на основные концепции, которые были искусственно сконструированы совковой пропагандой со стороны вменяемых стран, то все приобретает не только прямо противоположный вид, а вид какой-то шизофрении. Эта самая реальная картина показывает на то, сколько усилий было положено совковыми коллегами Геббельса, чтобы вывернуть все наизнанку. И это же указывает на то, чего больше всего боялись совки и что они пытались так тщательно скрывать.

Вот вчера ЕС вынула один из краеугольных камней московской фейк-истории и назвала совок агрессором. Думаю, что это не будет конечным пунктом этой эпопеи, и Москве, правоприемнице совка, будут выдвинуты претензии по поводу компенсации ущерба, нанесенного оккупацией. И тут может возникнуть ситуация, которая потребует кистей, красок и таланта крупных художников.

Просто представим, что страны Балтии и Польша, например, ставят вопрос о совковых репарациях за оккупацию и предъявляют эти претензии путино-скрепной РФ. Понятно, что там поднимается вой до неба, начинаются старые песни о главном, а именно о том, что они всех освобождали и так далее. То есть, возникает спор между субъектами международного права.

Думаю, что коллеги уже поняли, что это за капкан. Тем, кто намеренно не знакомился с основами права, напоминаю. Сразу после окончания Второй Мировой войны союзники решили закрепить ее итоги официально, и что касается именно европейской части войны, итоги должен был закрепить международный трибунал, в составе представителей основных стран – победителей Германии.

Такими оказались США, Великобритания и почему-то – Франция. Формально в этот список попадал и совок, но с ним было сложнее. Поначалу совок отказался от этой идеи категорически. Оно и понятно, ведь живыми остались руководители Рейха второй и третьей величины. А ведь они могли рассказать о начальном периоде войны столько, что рядом с Герингом, Гессом и другими партайгеноссен, должны были бы присесть Сталин, Молотов, Жуков и далее – по списку.

В результате жестких переговоров, совок дал согласие на проведение трибунала исключительно при условии, что там не будут рассматриваться вопросы, связанные с действиями совка в период с 1939 по 1941 годы. А это как раз и есть тот кусок истории войны, который намертво привязывает Москву к военным преступлениям и который сейчас ЕС вернула в поле зрения и выдала свою первую правильную оценку.

Это – очень важный момент. Преступления совка в период Второй мировой войны не оформлены в документы, имеющие юридические последствия не потому, что преступлений не было, а потому, что это не рассматривалось даже в первом приближении. Все прокуроры – участники процесса, получили жесткие указания от своего командования, чтобы самим не касаться этой темы и жестко обрывать подсудимых, которые десятки раз пытались дать показания об истинных масштабах участия совка в войне.

Так вот, если в адрес РФ будут выдвинут официальные требования о репарациях, с отсылкой на эту резолюцию, а Москва откажется их выплачивать и выдвинет какие-то встречные обвинения, то как раз возникнет ситуация, от которой Сталину удалось отвертеться в 1945-46 годах и дело об участии совка в развязывании войны окажется в международном трибунале.

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И вот тогда, в трибунал пойдут документы, которые совок или замалчивал или опровергал. Там, в суде, будут проведены экспертизы о подлинности этих документов и будет вынесен вердикт. Он будет касаться как подлинности доказательств, так и общего вывода по сути вопроса.

Причем, здесь может повторно проиграться ситуация с иском Газпрома к Нафтогазу, когда газовая колонка хотела получить с Украины 56 миллиардов долларов, а в результате – сама потеряла почти три миллиарда. Если Москва начнет обжаловать претензии по репарациям, она сама запустит механизм трибунала, который спал 80 лет и ждал своего времени.

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