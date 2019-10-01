Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 22:01
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Пакт "Молотова-Риббентропа" был преступным документом

5.1т Читати матеріал російською

То, о чем мы пишем уже пятый год, наконец-то стало официальной позицией Евросоюза, который принял резолюцию о причинах начала Второй Мировой войны и о ее зачинщиках. Эта резолюция принята через 80 лет после начала самой войны и это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Через восемь десятилетий Европа таки нашла в себе силы выплюнуть совковую соску и назвать вещи своими именами.

Пакт "Молотов-Риббентроп" от 23 августа назван преступным документам, который фактически задал параметры будущей войны, в которой агрессорами стал две стороны. Германия, которая уже давно имеет этот статус и которая уже понесла свое наказание за агрессию, и совок. Последний, почти сто лет крутил кормой и делал из себя жертву агрессии, хотя сам все спланировал и первые два года действовал именно в режиме классического агрессора, захватывая чужие земли точно так, как это делал Гитлер.

Только Гитлер стал преступником и (по официальной версии) – трупом, предварительно официально взяв всю вину за действия Германии на себя, а Сталин, этот прокопченный урка, "петлял" до самый своей смерти в луже мочи. После войны он снова показал свою сущность и перед смертью чуть не начал уже Третью, ядерную войну. Тем не менее, из него сделали чуть ли не святого и генералиссимуса.

Новини
Ссылка

Но вот московским сказкам пришел конец. Теперь тот бред, который рассказывают на Московии о Второй Мировой Войне, останется только и исключительно на Московии. Во всем остальном мире, где и так все знали, что случилось на самом деле, просто не формализовали это соответствующим образом, но теперь это отражено в резолюции ООН.

Грабитель и убийца назван таковым, а это значит, что заунывная "рассказка" об "отечественной войне", теперь будет преподаваться только в выгребухе и только там будут в ходу исторические анекдоты о "двадцати восьми панфиловцах", "маршале победы", и о том, что трубка Сталина с табаком от папирос "Герцеговина флор" была причиной разгрома Германии.

Кстати, о Сталине и его "гении". Теперь уже без оглядки на старые штампы, многие смогут смотреть на то, как выглядит история той войны глазами всего остального мира. А там она выглядит очень интересно.

Дело в том, что западные исследователи получили доступ к архивам Рейха, после его разгрома и пусть ненадолго и не ко всему, но получили доступ к архивом совка, в короткий промежуток времени после его падения. И что характерно, бумаги из этих двух источников оказались вполне созвучными и не противоречащими друг другу.

Новини
Ссылка

Далее мы приведем несколько цитат из американского источника, где американцы пишут для американцев и им глубоко плевать на то, что и как писали в совке об этой войне. Им два раза плевать на то, что эти убогие существа до сих пор "штурмуют" фанерный рейхстаг и рядятся в ватники. Мы выберем всего несколько мест, в которых идет течь о в общем-то известных вещах, но здесь они долгое время считались домыслами или крамолой. В самом деле, совковая пропаганда максимально обходила стороной начало Второй мировой войны, начиная с 1 сентября 1939 года, а дата 17 сентября 1939 года, когда совок фактически вступил войну на стороне Германии и вторгся в Польшу – вообще никому известна не была. После этого уже шла сплошная ложь, поскольку надо было скрыть агрессию совка и то, что его действия были полностью согласованы с германскими партнерами.

Это было неприятно, но не в такой степени снабжено ложью, как события, предшествовавшие началу германского вторжения в совок и первые несколько недель после этого. Вот где была максимальная концентрация лжи. Оно и понятно, там за что не возьмись, все приведет к истинному ходу событий. Поэтому все, что написано в совке об этом периоде войны – сделано в лучших традициях доктора Геббельса.

Если посмотреть на основные концепции, которые были искусственно сконструированы совковой пропагандой со стороны вменяемых стран, то все приобретает не только прямо противоположный вид, а вид какой-то шизофрении. Эта самая реальная картина показывает на то, сколько усилий было положено совковыми коллегами Геббельса, чтобы вывернуть все наизнанку. И это же указывает на то, чего больше всего боялись совки и что они пытались так тщательно скрывать.

Вот вчера ЕС вынула один из краеугольных камней московской фейк-истории и назвала совок агрессором. Думаю, что это не будет конечным пунктом этой эпопеи, и Москве, правоприемнице совка, будут выдвинуты претензии по поводу компенсации ущерба, нанесенного оккупацией. И тут может возникнуть ситуация, которая потребует кистей, красок и таланта крупных художников.

Просто представим, что страны Балтии и Польша, например, ставят вопрос о совковых репарациях за оккупацию и предъявляют эти претензии путино-скрепной РФ. Понятно, что там поднимается вой до неба, начинаются старые песни о главном, а именно о том, что они всех освобождали и так далее. То есть, возникает спор между субъектами международного права.

Думаю, что коллеги уже поняли, что это за капкан. Тем, кто намеренно не знакомился с основами права, напоминаю. Сразу после окончания Второй Мировой войны союзники решили закрепить ее итоги официально, и что касается именно европейской части войны, итоги должен был закрепить международный трибунал, в составе представителей основных стран – победителей Германии.

Такими оказались США, Великобритания и почему-то – Франция. Формально в этот список попадал и совок, но с ним было сложнее. Поначалу совок отказался от этой идеи категорически. Оно и понятно, ведь живыми остались руководители Рейха второй и третьей величины. А ведь они могли рассказать о начальном периоде войны столько, что рядом с Герингом, Гессом и другими партайгеноссен, должны были бы присесть Сталин, Молотов, Жуков и далее – по списку.

В результате жестких переговоров, совок дал согласие на проведение трибунала исключительно при условии, что там не будут рассматриваться вопросы, связанные с действиями совка в период с 1939 по 1941 годы. А это как раз и есть тот кусок истории войны, который намертво привязывает Москву к военным преступлениям и который сейчас ЕС вернула в поле зрения и выдала свою первую правильную оценку.

Это – очень важный момент. Преступления совка в период Второй мировой войны не оформлены в документы, имеющие юридические последствия не потому, что преступлений не было, а потому, что это не рассматривалось даже в первом приближении. Все прокуроры – участники процесса, получили жесткие указания от своего командования, чтобы самим не касаться этой темы и жестко обрывать подсудимых, которые десятки раз пытались дать показания об истинных масштабах участия совка в войне.

Так вот, если в адрес РФ будут выдвинут официальные требования о репарациях, с отсылкой на эту резолюцию, а Москва откажется их выплачивать и выдвинет какие-то встречные обвинения, то как раз возникнет ситуация, от которой Сталину удалось отвертеться в 1945-46 годах и дело об участии совка в развязывании войны окажется в международном трибунале.

Новини
Ссылка

И вот тогда, в трибунал пойдут документы, которые совок или замалчивал или опровергал. Там, в суде, будут проведены экспертизы о подлинности этих документов и будет вынесен вердикт. Он будет касаться как подлинности доказательств, так и общего вывода по сути вопроса.

Причем, здесь может повторно проиграться ситуация с иском Газпрома к Нафтогазу, когда газовая колонка хотела получить с Украины 56 миллиардов долларов, а в результате – сама потеряла почти три миллиарда. Если Москва начнет обжаловать претензии по репарациям, она сама запустит механизм трибунала, который спал 80 лет и ждал своего времени.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Друга світова війна
Особи
Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Теги
війна СРСР Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
5
8
Смішно
62
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш неугомонный интеллектуал калоедус, петляя в луже мочи, не стал долго терпеть - он неожиданно и резко развязал свои конечности и попытался пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел таки ему сделать инъекцию галоперидола. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Судя по динамике развития событий в части касающейся возложения вины на начало Второй мировой на одну из сторон конфликта ещё через 80 лет зачинщиком этой всемирной войны назовут единственно ответственным Сталина и СССР.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Так если пакт преступный,а в нем прописан раздел Польши , а землю отнятую у Польши присоединили к Украины, то значит Украине и придется земельку то полякам возвращать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel