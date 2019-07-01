Сегодня рано утром по Сирии был нанесен очередной масштабный воздушный удар. Количество одновременно накрытых целей пока не сообщается, но уже известно о том, что эти цели находились между Дамаском и Хомсом, а это – 160 километров. Сирийские источники сообщают о том, что по своему масштабу это был самый крупный воздушный удар за последние годы.

Официальный Иерусалим привычно не подтверждает, но и не опровергает своего авторства в этих ударах, но как бы там ни было, именно таких мощных налетов, с огромным количеством целей – точно не было с сентября прошлого года, когда израильтяне утюжили иранские цеха по сборке ракет под Хмеймимом. Тогда, ответным огнем, сирийцы, а скорее всего – сами россияне, срубили собственный самолет-разведчик Ил-20. Тогда возникла серьезная напряженность и Путин даже что-то такое пообещал, в стиле "я мстю и мстя моя страшна".

Израиль сократил частоту налетов и уменьшил их ударную силу, совершая налеты только в крайних случаях. Например, израильтяне размолотили на марше комплекс иранской системы ПВО "Хардад" – аналог С-300 по пути из Хомса в Пальмиру. Иранцы даже не успели распаковать игрушки, а они уже пришли в негодность.

Собственно говоря, израильтяне сразу предупредили россиян, что готовы уменьшить бомбовую нагрузку на Сирию, если те сами уймут не в меру разошедшихся иранцев. Но тут сработал привычный алгоритм. Россияне пообещали приструнить иранцев, а израильтяне – не поверили эти обещаниям и продолжали точечно выжигать персов там, где они представляли наибольшую угрозу.

Понятно, что ни россиян, ни израильтян такая ситуация не устроила и буквально недавно в Израиле произошла встреча Лаврова от РФ и Болтона от США, где в очередной раз Москва высказала мнение о том, что не хочет видеть Сирию местом драки Израиля и Ирана, на что израильская сторона ответила, что сама этого не хочет, но чтобы не было драки, иранцы должны уйти из Сирии, что ранее и обещала Москва. Видимо, Лавров снова рванул рубашку на груди о побожился, что наведет порядок в подведомственной ему Сирии, а иранцы тем временем – плевали на эти обещания и делали свое.

Именно по этой причине Израиль показал, что с ним эти номера не проходят и накрыл иранскую инфраструктуру массированным воздушным налетом.

Но в этот раз, кроме масштаба атаки, был еще один интересный момент. Одним из мест нанесения ударов стал район города Масиаф, а именно в этом месте недавно развернулся комплекс ПВО С-300, поставленный Москвой в Сирию, после сентябрьского инцидента с Ил-20. Космическая разведка показала, что и сами пусковые установки, и радар, находятся в боевом положении, а потому – обязаны были зафиксировать все входящие, в зону их контроля, ракеты еще на расстоянии 200 км. Но система не сделала ни единого пуска, что наводит на размышления о том, что-либо она была намеренно деактивирована, либо ее активное состояние никак не повлияло на обнаружение ракет и на самом деле, этот комплекс не настолько эффективен, как об этом принято рассуждать.

Новини Путину выдвинули жесткий ультиматум по Сирии

В общем, израильские ракеты поражали цели буквально в километрах от позиции комплекса и тот не выдал в воздух ни единой ракеты. Само сообщение израильских СМИ о том, как все происходило, говорит о многом. Например, о том, что планирование боевой операции учитывало наличие развернутого комплекса С-300 и похоже на то, что в случае его противодействия, были выделены силы и средства для его подавления. Но поскольку комплекс молчал, то по нему – тоже не били.

В итоге, Израиль вернулся к своей обычной практики уничтожения всего что так или иначе относится к Ирану и теперь – получил довольно отчетливое представление о том, насколько боеспособен комплекс С-300. Ведь рассуждая логически, если комплекс не находится где-то в месте хранения и в походном состоянии, то он разворачивается именно для активных действий. Развернуть и не включить его в работу – нонсенс.

В общем, налет оставил вопросов больше чем ответов и стал своеобразным анонсом более веселых, только грядущих мероприятий.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.