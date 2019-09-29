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30 вересня • оновлено в 06:02
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Кто получил "черную метку" от Трампа

17.1т Читати матеріал російською

Не знаю, известна ли в США зависимость расстояния, пройденного вглубь леса и толщины партизан, но сейчас она проигрывается все четче. Люди, решающие для президента США Дональда Трампа его личные вопросы, либо уходят сами, либо вынуждены уходить, хоть не сильно и хотелось, либо на них надевают полосатый макинтош и отправляют на оздоровление в федеральные профилактории закрытого типа, на различные сроки.

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Ротация таких людей просто набирает угрожающие обороты, и как это не удивительно, возникают какие-то странные аналогии с тем, что происходит в сегодняшней Украине. Как мы помним, какое-то время назад, на имя президента Украины было написано два заявления с прошением об отставке. Сначала его написал Андрей, а потом, точно такое же заявление написал и Богдан. По крайней мере – прошел такой слух. Потом этот слух был жестоко высмеян, мол – враки все это, а когда автора этой информации прижали, то он сказал, что это была шутка. Мол, вы что не знали, что у власти теперь – натуральные шутники. Вот за четырехтысячную (в долларах) зарплату учителям пошутили, а потом – пошутили на другие темы, так что с заявлением шутка оказалась и вовсе безобидной.

Но потом, когда у шутников поняли, что можно дошутиться до совсем нехороших последствий, пришлось сказать, что заявление было, но его не зарегистрировали. И то сказать, если президент надумает его подписать, враз и зарегистрируют.

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В этот самый момент стало понятно, что нынешняя власть практикует старые фокусы, когда сотрудника принимают на работу сразу с двумя заявлениями – о принятии на работу и об увольнении по собственному желанию. То есть, работник знает, что может вылететь со своей должности в любой момент. Вот это и есть аналогия с людьми Трампа. Похоже на то, что все, кто работает у Трампа, сразу же получают некую "черную метку", которая может сработать в любой момент. Исход из его команды происходит во время или в конце каждого скандала, которые идут у него волнообразно. Теперь уже понятно, что Трамп и скандал – неотъемлемы по определению. Он просто не может жить в режиме, когда скандала нет вовсе. Только один скандал идет на убыль, он тут же берется за организацию следующего, более громкого и масштабного. А когда он выходит на нужные обороты, под пресс идут окружающие его люди.

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Как известно, в этот раз все пошло несколько в другом ключе. Расследование художеств президента перешло из рук минюста в руки Конгресса, а это значит, что последствия будут иметь другой масштаб. Возможно, дело и не дойдет до отстранения его от власти, но головы полетят непременно.

Так, по данным издания "Le Monde", госсекретарь Майк Помпео получил запрос Конгресса о выдаче для следствия всех документов, которые касаются любых переговоров с Украиной, в любом виде, в письменном или электронном. Кроме того, Конгресс требует предоставления полного списка лиц, которые так или иначе были связаны либо с подготовкой, либо с хранением любых данных, связанных с телефонным звонком Трампа Зеленскому. Причем, в этом запросе отмечено, что отказ от предоставления этих данных полностью или частично будет расцениваться как вмешательство в ход расследования комиссии Конгресса, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Уже известно, что для дачи показаний следственной комиссии Конгресса вызваны экс-посол США в Украине Мари Йованович и экс-спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Кроме них, уже известны имена еще троих служащих Государственного Департамента США, которые будут давать показания в промежутке между 2 и 10 октября этого года.

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Надо заметить, что процедуры такого расследования крайне жесткие. Вызванный для допроса приводится к присяге и не имеет права не отвечать на поставленные вопросы. А то, что он будет говорить, должно быть правдой, только правдой и ничем другим, кроме правды. Если выяснится, что такой человек дал ложные показания под присягой, он тут же одевает полосатый макинтош, как у Манафорта, и отправляется в федеральную тюрьму.

Наверное, лица, которых занесло работать на Трампа и участвовать в его скользких делах, не раз уткнутся в мысль: "А оно мне надо, такие вот разговоры?"

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Місце
США
Джерело
Джерело: Линия обороны
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Решетников Александр
Решетников Александр
Калоедус не может не понимать, что смакуя какашки телефонного скандала он льет воду на мельницу Кремля. Он СОЗНАТЕЛЬНО занял антиукраинскую позицию и оплаченное Педрилой предательство вполне логично.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Если Трампу не объявят импичмент(лично я в этом ни разу не сомневаюсь)"творческий коллектив" Калоедоса готов сожрать своё гуано?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Тарас Бор, ты уже сожрал своё гуано, с возвращением Крыма к 2015 году, и развале РФ к 2017!
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Куреза Александр
Куреза Александр
Статья мудрая! А ведь правда, Погремушка дяди бени остолбенела и поняла, что попала между интересами трампанашего(уберут любители касаабских шпилей), али демокритов ( уберут теже, только от имени трампушки)....
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