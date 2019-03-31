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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Колония должна отстоять свою независимость

5.4тЧитати матеріал російською

Кратенько о сути этого дня. История развития Западной цивилизации говорит о том, что какие-то крупные события или явления, составившие суть этой самой истории, долгое время происходили по воле одного или нескольких людей. Это понятно, поскольку тогда везде была монархическая форма правления и личность монарха определяла действия его страны.

При этом, сам монарх в той или иной мере пользовался религиозными концепциями, а от их персонального осмысления и зависели те или иные действия его страны. Показательным, в этом плане, есть время правления во Франции Наполеона Бонапарта. Он по-новому увидел роль Франции в Европе и мире, и дальнейшее воплощение в жизнь его взглядов привело к глубоким изменениям в его стране, а потом (уже после его смерти) и во всей Европе.

Очень многие концепции, отработанные при Наполеоне, стали основой или моделью для других европейских стран. Но это он так увидел место и роль своей страны в мире, и его личное видение стало базой для всего остального. А есть несколько другой пример формирования таких концепций, которые у нас широко не известны и не оценены, а между тем, его следовало бы знать применительно к воскресенью, 31 марта 2019 года.

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Наверное, многие и сейчас задают себе вопрос о том, почему Запад активно не выступил на стороне Украины в 2014 году, и только сейчас это стало очевидным. Ведь мы и майдан отстояли, и остановили противника. Вопрос хороший, но и ответ на него дан уже давно, почти 200 лет назад. Ведь на самом деле, кому его задаем? В конечном итоге окажется, что задаем мы его Штатам, а в этом случае, вопрос не должен быть риторическим, а мы должны себе представлять, что именно Штаты могут ответить именно в такой ситуации. Но для этого надо представлять тоннель возможных ответов или парадигму, в которой действуют США, и тут мы возвращаемся к тому, как она формируется в условиях отсутствия монархии, а значит – нужно понять, откуда берется воля для принятия тех или иных решений.

Все началось в 1776 году, с момента обретения независимости США. Институционально мы отстаем от Штатов именно на это время, плюс пять лет, и опыт Штатов нам следует понять и принять. До этого момента, там была британская колония и центр принятия основных решений был в метрополии. Но вот страна провозгласила независимость и демократическую (не монархическую) форму правления. Пока были сформированы государственные институты и система начала работать более или менее стабильно, Штаты не погружались в вопросы определения своей роли и места в этом мире, но очень скоро стало понятно, что они находятся в колониальном окружении и если не отработать какие-то принципы существования своего государства, то в момент какого-то кризиса, страна может снова оказаться колонизированной Британией или Англией.

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Важен был еще один момент. С момента обретения независимости, был введен институт избранного на четыре года президента, который был ограничен двумя каденциями. А это значит, что вновь избранный президент не должен ломать то, что было наработано до него и двигать страну в правильном направлении.

Именно эту дорожную карту развития и движения страны вперед разработал небольшой коллектив высших государственных деятелей, во главе с президентом Монро. Этот документ был представлен в виде послания президента к Конгрессу в 1823 году, и с тех пор носит название "Доктрины Монро". Справедливости ради отметим, что большую часть технической работы провел госсекретарь Адамс, но именно концептуально доктрину сформировал президент Монро, обсудив ее с тогда еще живыми двумя предшественниками- президентами.

В общем, элементы этой доктрины действуют и по сей день, хотя она несколько и трансформировалась, но когда речь идет об американском "изоляционизме", то это – отнюдь не спонтанная идея, а один из постулатов доктрины. Желающие могут самостоятельно ознакомится с текстом этого документа, а мы обратим внимание только на ту часть, которая касается именно нас и именно сегодня.

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Основной идеей Доктрины Монро была ликвидация колониального окружения США, что ликвидировало вероятность ре-колонизации США. Причем, этот принцип распространялся на Северную и Южную Америки, но доктрина четко описывала, что любые поползновения европейских империй на американский континент, будут рассматриваться как акт агрессии против США. Поэтому Штаты предостерегали европейцев от таких действий в Америке, взамен, США обязались не вмешиваться в дела Старого Света.

В доктрине был очерчен четкий принцип этой деколонизации. Штаты утверждали, что сами они не станут освобождать территории от колониальной зависимости никого и никогда. Это колония должна сделать самостоятельно. Причем, она не просто должна сбросить колониальное ярмо, но и отстоять свою независимость. Имелось в виду, что бывшая колония изберет путь самостоятельного развития и для этого создаст собственные государственные институты, которые смогут поддерживать независимое развитие. Только в этом случае, бывшая колония попадала под защиту США, согласно доктрине Монро.

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Собственно говоря, это было первым шагом к становлению США как сверхждержавы. Прошло сто лет и Штаты распространили эти принципы уже на весь мир, с теми или иными поправками этой концепции. На самом деле, в 1845 году появилась еще одна доктрина, ставшая надстройкой над Доктриной Монро, которая и заложила основы для глобального продвижения основных принципов предыдущей доктрины, но мы не станем погружаться в эту теорию, дабы не перегружать материал.

Из этого – вывод. Мы прошли только первую часть пути для того, чтобы Штаты активно включили свои доктринальные защитные механизмы в отношение Украины. Мы пока обрели независимость от метрополии и смогли отстоять свою свободу вооруженным путем, а сейчас стоит вопрос о том, чтобы создать государственные институции, которые являются гарантией от реколонизации.

Именно сегодня Украина вошла во вторую, заключительную фазу этого пути, и именно от этого зависят действия США. Замечу, не Трампа, а именно США, которые действуют не по желанию или вкусу президента, а в рамках доктрин, действующих уже четверть тысячелетия. Так что именно сегодня все зависит именно от нас и от нашего выбора.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019США
Джерело
Джерело:defence-line.org
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