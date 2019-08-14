Судя по всему, в Китае заканчивается финальная часть испытаний авианосца, пока известного под производственным шифром "Тип 001А". Это следует из того, что 1 августа он вышел в море в седьмой раз, и похоже на то, что в ближайшее время его не ждут на судостроительном предприятии. С каждым разом он выходил в море на все более длительное время, когда испытывались отдельные системы, но все это было на несколько дней. Сейчас же поход продолжается уже полмесяца и это похоже на комплексные испытания, предшествующие приемке военными и принятии корабля на вооружение.

Тип 001А – первый авианосец, построенный китайскими судостроителями с нуля. Предыдущий, имеющий собственное имя "Ляонин", был собран в Николаеве и продан в Китай в виде корпуса, без начинки. Китайские инженеры довели его до рабочего состояния, и теперь он используется как плавучая учебная база, как для пилотов палубной авиации, так и для экипажей авианосцев.

Как боевая единица он не рассматривается, поскольку согласно выкладкам китайских военных теоретиков, современный авианосец самого легкого класса обязан нести не менее сорока ударных самолетов, дополненных летательными аппаратами (самолетами и/или вертолетами) специального назначения. Ляонин же способен нести не более 24 самолетов, что делает его неспособным выполнять задачи, свойственные современным авианосцам.

Кстати, это еще раз говорит о том, как в совке проектировали авианосцы, а вернее – авианесущие крейсера, где палубная авиация была нежелательной и обременительной нагрузкой. Китайцам плевать на те рассуждения, которые в совке использовали для создания гибрида "авианесущий ракетный крейсер", наподобие "Кузи", они просто взяли круг задач, решение которых возлагается на корабли такого класса, высчитали количество самолетов и пришли к выводу о том, что проект – крайне неудачный в самой концепции использования палубной авиации. Поэтому ему и определили единственное назначение – учебный корабль.

Приступая к строительству собственного авианосца, за основу они взяли Ляонин, но его конструкция была максимально переработана для того, чтобы увеличить количество самолетов до максимума. Для этой цели была переработана рубка или "остров". С палубы убрали все лишнее, и то же самое было сделано внутри корабля, в результате чего была увеличена емкость ангара для самолетов. Но даже эти мероприятия не дали нужного прироста количества самолетов авиакрыла.

Как сообщают китайские СМИ, новый корабль сможет максимально нести 36 самолетов "J-15", что все равно – недостаточно для выполнения современных задач. Тем не менее, именно этот авианосец будет первым, которому будут доверены боевые миссии. Но как отмечают сами китайцы, наиболее важным, именно в случае строительства этого авианосца, явился опыт строительства больших и сложных кораблей.

Так, Тип 001А был построен всего за 26 месяцев, что по утверждению самих китайских инженеров, почти вдвое быстрее, чем такой корабль строили в других странах. Но что самое главное, инженерный костяк верфи составляют инженеры, средний возраст которых 36 лет, а это значит, что более крупные, а значит – более вместительные авианосцы будут строиться молодыми, но опытными специалистами, и скорость этого строительства будет не ниже, чем на первом, чисто китайском авианосце.

В общем, до конца месяца ожидаются результаты комплексных испытаний первого боевого авианосца, и возможно – сообщение о принятии его на вооружение ВМФ КНР.

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