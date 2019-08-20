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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Американцы послали Путину ответку

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18 августа, на полигоне ВМФ США, расположенного на острове Сан-Николас в Калифорнии, был произведен первый запуск ракеты, которая четко попадает под действие утратившего силу договора об РСМД, запрещавших разработку и производство ракет, способных поражать цели в диапазоне 500-5500 км. Это следует из того, что американские военные сообщили о ходе испытаний.

Ракета Томагавк блок 4, была запущена из наземной пусковой установки и сделав круг, более 500 км, точно поразила цель, находящуюся недалеко от места старта. Договором об РСМД были запрещены две ракеты, в то время находившиеся на вооружении армии США, крылатая ракета.

"BGM-109G Грифон" и Першинг-2. Пуск Томагавка, который произошел сейчас, имеет два важных отличия от предшествующей модели-одноклассницы "Грифон".

Новая ракета способна перенацеливаться в ходе полета, переходить на траекторию "ожидания", поражать подвижные цели и благодаря своей системе самонаведения и бортовому компьютеру, совершать неожиданные для противника маневры, при заходе на цель.

Вторая, и куда более важная особенность – пусковая установка. В данном случае это была стандартная ячейка вертикального старта "VLS Mark 41", которыми оснащены морские и наземные платформы системы Иджис. А это значит, что ракета совместима со стандартными пусковыми установками этой системы и может запускаться с любой платформы.

Американские наблюдатели соотносят испытание этой ракеты с программой создания целого ряда миниатюрных ядерных боеголовок, которые не наносят привычных, гигантских разрушений. Ожидается, что они создаются под целый ряд управляемых боеприпасов, и в том числе, для этих ракет.

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В общем, было понятно, что если Путин не воспримет всерьез предупреждение Вашингтона и не вернет РФ в рамки РСМД, демонтировав свои ракеты SSC-8, нарушающие условия договора, то Штаты, выйдя из него, очень быстро найдут, чем ответить на это, и они таки нашли.

С учетом того, что базовая ракета Томагавк уже давно находится в серийном производстве, то ее модернизация до нужных параметров не представляет никакого труда, и вот уже прошли первые испытания "ответа Вашингтона". Теперь Москва действительно становится перед ситуацией, когда высокотехнологичная промышленность США создает ракету-невидимку в том плане, что она теперь может находиться в любой соответствующей пусковой установке, в любой точке мира.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
США
Теги
Новини Росії ракети
Джерело
Джерело: dl-news.defence-line.org
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