Странное явление можно сейчас наблюдать с желающими посетить Парад победы в Москве 24 июня среди иностранных гостей.

Так, например, в посольстве РФ в столице Хорватии в Загребе, заявили, что владеют информацией о том, что президент этой страны Зоран Миланович, якобы, планирует посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Разумеется, посольству РФ столько же веры, сколько и президенту России, который сидя в своём бункере в Ново-Огарёво третий месяц к ряду, рассказывает о том, что эпидемия коронавируса в России идёт на спад. С другой стороны, если Зоран Миланович и появится на данном мероприятии, то он в крайне неудобное положение поставит в первую очередь свою страну.

Ведь президент Хорватии, это в первую очередь президент страны члена НАТО и он, на Красной площади в столице страны-агрессора? Страны-агрессора, которая оккупировала часть Украины, которая через свои спецслужбы проводит террористические акции по всему миру, разжигает конфликты, а ее солдаты и наемники убивают мирных жителей, применяют химическое оружие и т.д. Страны, которую без двух минут могут объявить в Вашингтоне страной - спонсором терроризма.

При этом, президент Хорватии будет стоять на одной трибуне не только с Владимиром Путиным, но и президентом Сербии, с территории которой в 2016 году российское ГРУ пыталось совершить переворот в другой стране-члене НАТО Черногории, посредством наёмников воевавших до того в пророссийский НВФ на Донбассе. В настоящее же время российские спецслужбы, а так же РПЦ вместе с СПЦ проводят масштабную операцию по дестабилизации Черногории на религиозной почве.

Откровенно говоря, такой сюрреализм не укладывается в голове. Уложится ли он в голове Зорана Милановича? Или хотя бы насторожит эпидемиологический катарсис, происходящий в России, который парад Победы трансформирует в самый настоящий парад смертников, по степени его угрозы, как участникам, так и потенциальным зрителям.

Но, если честно, в истории с гостями на парад и без Зорана Милановича сюрреализма хватало до того.

Например, по заверениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, парад выразили желание посетить лидеры Армении и Азербайджана, не заживающая рана конфликта между которыми, Нагорный Карабах регулярно теребится Москвой. Лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, угроза которым со стороны России не меньшая чем Украине. Президент Молдовы, часть которой до сих пор находится под оккупацией российских марионеток, но, что с него взять, ведь он тоже марионетка Кремля. Так называемые президенты Южной Осетии и Абхазии, непризнанных на международном уровне и, по сути, являющиеся метастазами русского мира, но которые будут красоваться рядом… с лидером Хорватии? Ну и в завершении лидеры Сербии и Палестины.

Честно говоря, я разочарован, что парад Победы в Москве не посетят обласканные Кремлем военный преступник Халифа Хафтар и кровавый диктатор Башар Асад. Не хватает и лидеров спонсируемых Россией террористических группировок Талибан и Хезболла. А ещё неплохо бы смотрелся северокорейский деспот Ким Чен Ын, но у него со здоровьем не все, слава богу, и, слава богу!

А потому, у президента Хорватии пока ещё есть время подумать о том, стоит ли ему ехать в Москву или нет. Если, конечно же, это не очередная попытка российских дипломатов выдавать желаемое за действительное. Например, как с визитом президента Франции, который намедни анонсировал замглавы МИД РФ Александр Грушко и который сегодня опровергли в пресс-службе Елисейского дворца.