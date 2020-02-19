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19 лютого • оновлено в 23:04
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Англійка грала на скрипці під час операції на мозку: неймовірне відео

1.1т
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У Великобританії під час операції з видалення пухлини з мозку музикантка симфонічного оркестру грала на скрипці.

Лікарі розробили спеціальну техніку, щоб у реальному часі перевіряти роботу ділянок мозку, які відповідають за рух рук. Вони розбудили 53-річну Дагмар Тернер під час операції, щоб вона могла грати, повідомили на сайті лікарні Королівського коледжу Лондона (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

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Жінка грала на скрипці під час операції на мозку

Жінка грала на скрипці під час операції на мозку

Скріншот з відео

Музикантка грала на інструменті поки її пухлину не було видалено, тоді як за нею стежили лікарі. За словами нейрохірурга Кейумарс Ашкан, їй видалили 90% новоутворень, а незвичайна операція дозволила скрипальці зберегти повну рухливість лівої руки.

"Ми проводимо близько 400 видалень пухлин на рік, і нам часто доводиться будити пацієнтів під час операції, щоб перевірити їх мовні рефлекси. Але вперше я змусив пацієнта грати на музичному інструменті", – розповів хірург.

Жінка грала на скрипці під час операції на мозку

Жінка грала на скрипці під час операції на мозку

Скріншот з відео

Жінку успішно прооперували і відпустили додому через три дні після хірургічного втручання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що чеські лікарі провели першу в країні операцію з установки штучного легеня. Пацієнтка поступила в лікарню з діагнозом легенева гіпертензія у важкій формі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Великобританія
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