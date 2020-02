Англійка грала на скрипці під час операції на мозку: неймовірне відео

У Великобританії під час операції з видалення пухлини з мозку музикантка симфонічного оркестру грала на скрипці.

Лікарі розробили спеціальну техніку, щоб у реальному часі перевіряти роботу ділянок мозку, які відповідають за рух рук. Вони розбудили 53-річну Дагмар Тернер під час операції, щоб вона могла грати, повідомили на сайті лікарні Королівського коледжу Лондона (щоб подивитися відео – доскрольте до кінця сторінки).

Музикантка грала на інструменті поки її пухлину не було видалено, тоді як за нею стежили лікарі. За словами нейрохірурга Кейумарс Ашкан, їй видалили 90% новоутворень, а незвичайна операція дозволила скрипальці зберегти повну рухливість лівої руки.

"Ми проводимо близько 400 видалень пухлин на рік, і нам часто доводиться будити пацієнтів під час операції, щоб перевірити їх мовні рефлекси. Але вперше я змусив пацієнта грати на музичному інструменті", – розповів хірург.

Жінку успішно прооперували і відпустили додому через три дні після хірургічного втручання.

A musician played the violin while surgeons operated on her brain to remove a tumour at King 's College hospital in London pic.twitter.com/vgNA4qFDG7