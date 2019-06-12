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/Блоги - Світ

Андрій Цаплієнко
Андрій Цаплієнко
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Путін оголосив війну

45.9т

Путін оголосив війну Америці. Поки що економічну.

Тези, які він щойно озвучив на Міжнародному економічному форумі:

на американській версії глобалізації Росія допоможе поставити хрест; Росія за допомогою Китаю перетворить Америку на оточену фортецю;

світ знов буде поділений на тих, хто з Росією, і тих, хто з Америкою (читай, проти Росії).

П'ять років Путін воює з Америкою, але вбиває наших людей. Оскільки нас можна віднести радше до союзників Сполучених Штатів, то ця промова, - до речі, продовження мюнхенських тез Путіна зразку 2007-го року, - є прямою загрозою для нас. Бо, сподіваюсь, всі вже збагнули - Раша ніколи не розглядає окремо економічну війну і брутальну агресію.

Володимир Путін

Володимир Путін

Новини
Желания Путина: плевать он хотел на Зеленского

Все разом. Танки, гроші і газогони в одному пакеті. І все так чи інакше вбиває. Ви не помітили, що промова Путіна збіглася з активізацією ФСБ на території України? Мушу нагадати - дідусь, який заніс півтора кіло тротилу на дитячий майданчик в Запоріжжі, був найнятий на гроші "фейсів". Але це не єдиний випадок. Кричущий, але не єдиний.

Я знаю це з перших вуст. Від української контррозвідки. Нажаль, багато з того, що зробили і роблять контррозвідники, повинно залишатися за кадром. Контррозвідка - це найрезультативніші і найефективніша спеціальна структура України, і, я переконаний, вона не пропустить глобальний удар, точка дотику якого буде десь в середині Україні. Не пропустить, якщо їй не заважати. Наша контррозввдка чи не єдина з державних установ, за яку особисто мені не соромно.

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Андрій ЦаплієнкоАндрій Цаплієнко
Джерело
Джерело:Facebook Андрія Цаплієнка
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Лакатыш Василий
Лакатыш Василий
Якщо гарна країна, то ясно що вона тоді союзник Америки. Якщо якась ідіотська, тіпа Сірії, Венесуели, Пріднестровья або Южної Осетії то вони з Росією. Це вони у такій компанії збіраются економічно Сполучені Штати перемагати?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
до союзныкив не,так ,шестерки.васалы..
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Курка сказала що об'єднається з мавпою і разом поб'ють тигра.
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