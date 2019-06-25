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Андрій Шипілов
Андрій Шипілов
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Вы знаете, почему Россия безнадежна?

3.3тЧитати матеріал російською

Присаживайтесь, я сейчас объясню вам.

23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую Премию за роман "Доктор Живаго".

Тотчас в СССР развернулась мощная травля Пастернака, которая, с высокой вероятностью привела к его смерти через два года.

Борис Пастернак

Борис Пастернак

rznodb.ru

Новини
Вспыхнул смертоносный "фосфор": что задумала Россия

Тогда, уже смертельно больной Пастернак, написал стихотворение-завещание "Нобелевская Премия", которое заканчивалось строками.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над судьбой страны моей.

Но и так, почти у гроба

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Спустя годы, когда Пастернак умер и стал неопасен, советские власти частично "реабилитировали" его, и это стихотворение было напечатано.

Новини
Дружить с Россией? Чудовищная глупость!

Ну, как напечатано. Без упоминания Нобелевкой премии и в "отредактированном виде".

Строки

Я весь мир заставил плакать

Над СУДЬБОЙ СТРАНЫ моей.

Были исправлены на

Я весь мир заставил плакать

Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей.

Всего два слова поменяли, но как изменился весь смысл стихотворения.

И что?

Ушел в небытие СССР. В Россию пришла демократия, потом диктатура, потом нацизм. Меняются страны, эпохи, общественные формации и действующие лица...

Новини
Суд над Россией

А это стихотворение как печаталось при Брежневе в искалеченном виде, так и продолжает печататься.

До сих пор во всех российских изданиях Пастернака стоит железобетонное "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей". И на всех сайтах рунета "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей".

Вы скажете "Может они не знают?"

Да знают они!

И рукописи Пастернака опубликованы, и во всем мире, кроме России с "СНГ" издатели Пастернака публикуют его в правильном написании...

И что, вы мне хотите сказать, что народ, который за тридцать лет, прошедших с момента "перестройки" не удосужился восстановить такую малую справедливость, способен на что-то бОльшее?

Долги, и особенно моральные долги надо возвращать при первой возможности.

Попранную справедливость надо восстанавливать, как только появится малейший шанс сделать это.

А коли этого не делается, то и даже говорить не о чем.

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Автор
Андрій ШипіловАндрій Шипілов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Шипилова
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Питон Каа
Питон Каа
Вот еще один "российский писатель и публицист", а в действительности просто моральный урод, смеет обвинять всю Россию и ее народ в действиях отдельных ее представителей действовавших когда-то по политическим мотивам.
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Питон Каа
Питон Каа
Kozak Ladya, и все же не нужно смешивать политические мотивы и экономические мотивы, хотя они очень части идут вместе. Пастернака загнобили по политическим мотивам.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Питон Каа, когда это такие глисты как ты действовали по "политическим мотивам"? А, впрочем, всегда, только целью этих действий всегда было унижение, деньги и власть. Неограниченная власть для распоряжения судьбами как отдельно взятых людей так и судьбами стран и народов. ПЕР--666.
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