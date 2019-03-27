Глава МИД Беларуси заявил, что с соглашением об упрощенном визовом режиме с ЕС вопросы закрыли и оно готово к подписанию. Однако радоваться рано: как оказалось, всплыли вопросы по соглашению о реадмиссии с ЕС, связанные с процедурой высылки нелегальных мигрантов, которые прибыли из России. А поскольку соглашения идут в пакете и одно не вступит в силу без второго, то толку подписывать соглашение об упрощенном визовом режиме пока нет.

И если вопрос по реадмисии не закроют буквально в ближайшие пару месяцев, чтобы наконец подписать оба соглашения, а с одобрением нового Визового кодекса в ЕС не затянут, то в конце года белорусам за шенгенскую визу придётся платить не 35 евро, и не 60, а все 80 евро.

Лукашенко постоянно делает вопросы, связанные со свободой передвижения, заложником своих политических неурядиц то с Евросоюзом, то с Россией. Таких ярких примера уже три:

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1. В 2011-2014 белорусские власти затягивали с началом переговоров с ЕС об упрощённом визовом режиме и реадмиссии, ссылаясь на плохие отношения с Евросоюзом и на санкции ЕС. Никто Лукашенко не заставлял фальсифицировать выборы и разгонять мирных протестующих дубинками, из-за чего эти санкции ввели. Тем не менее процесс договорённостей о въезде с шенгенскими визами по упрощённой процедуре белорусские власти в ответ застопорили всем. И до сих пор с 2014-го года об этом не договорились.

2. С 2010 года блокируют запуск соглашений о местном (малом) приграничном движении (МПД) с Польшей и Литвой. Они позволили бы белорусам, проживающим в 30-50 км от границы, ездисть в польское и литовское пограничье без визы. По этим соглашениям белорусские власти также ссылались на всё что только можно, оправдывая затягивание. В 2016-ом году глава Госпогранкомитета Мальцев в ответ на моё научное исследование по этой теме опубликовал большую статью в газете "Беларусь Сегодня" с разными фактологическими неувязками, а в своём интервью информагентству БелТА обвинил меня в "неверных подходах". И многозначимо заявил, что "если на горизонте появляется эксперт в области МПД, значит, это кому-то выгодно". И выгодно это наверно не иначе как Госдепу США, а не проживающим в приграничье с ЕС белорусам.

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3. Соглашение с Россией о взаимном признании виз иностранных граждан и лиц без гражданства. Оно было готово к подписанию в декабре 2018 года на заседании так называемого Совмина Союзного государства в Бресте. Однако тогда Медведев дал Лукашенко отповедь по поводу Союзного государства, и вдруг оказалось, что "внутригосударственные процедуры по соглашению" со стороны Беларуси не завершены. С тех пор ситуация не поменялась. А ведь его Беларусь аккурат хотела подписать как можно скорей, чтобы упростить приезд иностранцев на Европейские игры через Россию.

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