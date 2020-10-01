Посмотрел я дебаты Трамп-Байден. Впечатление, конечно, удручающее, но дело не в нем. И не важно, у кого какие личные политические предпочтения.

Америке предстоят очень тяжелые дни, начиная с 4 ноября. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Трампа в традиционном (очном) голосовании, после чего он объявит о победе, а демократы начнут бузу из-за голосования по почте (которое они наверняка выигрывают). Однако какая будет сумма очного и заочного голосования – никто не знает, и считать будут долго и под давлением, а потом еще судиться до морковкиного заговения. Если будет реализован этот сценарий, то думаю, что на 1 февраля президентом США будет Трамп – а дальше никто не знает. В Кремле будут пить шампанское...

Думаю, единственный шанс пройти выборы сравнительно спокойно – это если уже в очном раунде победит Байден. В заочном он побеждает наверняка, и в этом случае победитель не изменится. Хотя тут уже Трамп постарается не отдать победу, но против него выступит бОльшая часть госаппарата и вообще американской элиты, так что шансов удержаться будет мало.

Но я бы не считал этот сценарий наиболее вероятным. Посмотрим, как пройдут остальные дебаты.

Друзья-американцы, вне зависимости от взглядов - не надо по почте, сходите проголосовать лично! И пора уже электронное голосование для таких случаев делать, инновационная держава, блин...