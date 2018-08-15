Вопреки сообщениям некоторых СМИ, которые любят нагнетать атмосферу абсурда на потеху публики, на самом деле, конечно, российские власти не принимали решений отказаться от долларовых расчетов. Думаю, для многих представителей российской элиты это стало бы подлинным кошмаром.

Зато финансовые власти России пытаются найти какой-то способ защиты золотовалютных резервов Центробанка. И это вполне логично; но с населением, с возможностью хранить, покупать и продавать доллары в розницу это никак не связано.

На мой взгляд, очевидно, что сейчас держать сбережения лучше не в долларах, и уж тем более не в рублях или гривнах, а в евро. Политика Трампа, ориентированная на интересы промышленности США и выправление платежного баланса страны, будет в ближайшее время приводить к определенной девальвации доллара относительно евро. Хотя, конечно, не на такую большую, как на данный момент испытывает российский рубль или турецкая лира.

Что касается золотовалютных резервов Центрального банка России, то здесь решения российских властей по их постепенному переводу в евро абсолютно правильные. Помимо девальвации доллара они связаны с тем, что по законодательству США доллары являются собственностью правительства США (в отличие от межнациональной валюты евро, которые являются собственностью тех людей, которые ими владеют). Именно поэтому американцы вполне могут наложить такие санкции, из-за которых Центробанк России не сможет вообще распоряжаться долларовыми активами.

Кроме всего прочего, в основных российских госбанках могут быть заморожены долларовые корреспондентские счета, что сделает практически невозможными долларовые расчеты в страны вообще. Естественно, это не может не вызывать логической обеспокоенности у финансовых властей России.

Как возможные нововведения повлияют на россиян? Надо сказать, что простые граждане на такси в булочную не ездят и долларами не рассчитываются. Уровень долларизации российской экономики за последние два десятилетия очень упал. Не думаю, что обычные люди впрямую прочувствуют на себе такие запреты со стороны США, ведь менять доллары в обменниках можно будет по-прежнему. Думаю, многие, несмотря на то, что в смысле сбережения денег евро более выгоден, останутся с долларом.

Однако новая волна неопределенности, осложнение механизма международных платежей безусловно приведет к удорожанию банковских операций, невозможности для многих предприятий кредитоваться, а значит – к новому циклу экономического кризиса. И вот это прочувствуют уже все граждане.