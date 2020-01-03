Головна Новини
3 січня • оновлено в 10:46
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Американцям наказали терміново виїхати з Іраку після вбивства Сулеймані: наближаються розбірки

1.4т
Читати матеріал російською

Посольство США в Іраку звернулося до американських громадян в країні із закликом негайно покинути країну.

На такі заходи дипломати пішли після ліквідації генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані, повідомляє Daily Star,

У публікації наголошується, що співробітники посольства закликали американців покинути Ірак, оскільки побоюються нової війни на Близькому Сході. Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вже попередив, що удар США викличе "руйнівну війну", оскільки світ тепер знаходиться на вістрі ножа.

Новини
В Іраку спалахнули криваві протести: 7 загиблих, більш ніж 200 поранених. Фото і відео

Вбивство Сулеймані

Вбивство Сулеймані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Ірак
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
5
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Камінська Любов
Камінська Любов
А ще всіх біженців треба відправляти літаками в Москву...саме так як це організувала кремлівські мародери по всьому світу..і вони тут не "прічом" і тоді швидко закінчаться війни по всьому світу...досить терпіти АМЕРИЦІ і ЄВРОПІ ці вибрики держави-злочинця ..і проявляти толерантність з державою яка просто поствила на конвеєр знищення своїх громадян..більше 10 мільйонів.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Трамп идиот.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Камінська Любов
Камінська Любов
То що ,вже Ірак теж під жирним кендюхом чечено-кремлівської мафії?Іракські лідери теж вчилися в московському "Патріса Лумумба",сирійські батоко та син вже довчилися...молодці американці..вже не будуть чекати поки з"явиться новий Ин з російською атомною бомбою...таки Трамп більш дієвий.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги