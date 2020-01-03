Американцям наказали терміново виїхати з Іраку після вбивства Сулеймані: наближаються розбірки

Посольство США в Іраку звернулося до американських громадян в країні із закликом негайно покинути країну.
На такі заходи дипломати пішли після ліквідації генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані, повідомляє Daily Star,
У публікації наголошується, що співробітники посольства закликали американців покинути Ірак, оскільки побоюються нової війни на Близькому Сході. Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вже попередив, що удар США викличе "руйнівну війну", оскільки світ тепер знаходиться на вістрі ножа.
Вбивство Сулеймані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 3 січня, США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що ліквідація генерала Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Касема Сулеймані.
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США Касема Сулеймані.
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