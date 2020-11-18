Американці закликали Трампа визнати поразку на виборах

У США 46% виборців заявили, що нинішній президент США Дональд Трамп повинен визнати поразку на виборах.

При цьому 32% опитаних повідомили, що глава Білого дому повинен піти, якщо "в кінцевому підсумку, не зможе довести" свої заяви щодо шахрайста під час голосування. Про це говорять дані опитування, проведеного газетою Politico.

Відзначається, що дану позицію підтримали 21% з числа демократів, 34% – з незалежних респондентів і 45% – представників Республіканської партії.

Додамо, що лише 12% респондентів сказали, що Трамп не повинен йти на поступки обраному президенту Штатів Джо Байдену. Таку думку висловили: 3% – демократи, 8% – незалежні респонденти і 27% – республіканці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в адміністрації президента США Дональда Трампа запевнили, що готові професійно передати владу демократу Джо Байдену.

Раніше Дональд Трамп знову заявляв, що виграв американські вибори президента.

Також Трамп заявив, що демократ Байден виграв голосування, але тільки через те, що результати були сфальсифіковані.