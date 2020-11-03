Тотальне загострення пристрастей, пік недовіри один одному і очікування насильницького сценарію – ось що характеризує нинішні президентські вибори в США.

Вітрини магазинів у Вашингтоні та інших великих американських містах забиті дошками. ФБР відстежує різні листування в Інтернеті, в тому числі і в даркнеті, де прихильники Трампа воліють плести свої конспіративні теорії. Сам Трамп же на своїх перших дебатах – названих найбруднішими за історію США – не засудив цих хлопців, а навпаки закликав пильно стежити за виборчими дільницями: "Stand back and stand by!"

Буквально три дні тому стався гучний випадок, який зараз розслідує ФБР. У штаті Техас автобус компанії Джо Байдена прямо на дорозі оточили озброєні молодики – прихильники Трампа – і змусили розвернутися назад. Кампанія змушена був скасувати всі заплановані в Техасі в той день зустрічі зі своїми виборцями.

Але найгостріша ситуація зараз в штаті Пенсільванія – саме від нього залежатиме результат виборів. Розрив між Трампом і Байденом там практично в зоні статистичної похибки. Трамп закликав припинити підрахунок голосів в Пенсільванії відразу ж по закриттю дільниць – і це при тому, що сотні тисяч бюлетенів будуть продовжувати приходити поштою і після закриття. Обидва табори спорядили і відрядили армії адвокатів в критично важливі штати: в одній тільки Флориді 4 тис з них готуються воювати на боці Байдена.

Американці стурбовані, ситуація вибухонебезпечна. Населенню в цьому році було продано близько 18 млн одиниць зброї. За опитуваннями, 35% американців вірять, що впродовж наступних 5 років США зануряться в другу громадянську війну. Обидві сторони – демократи і республіканці – як політики так і рядові виборці – налаштовані непримиренно і вважають один одного ворогами. Такого рівня агресивності не пам'ятають навіть ті, хто жив при Ніксоні, в гаряче літо '68, при Уотергейті і антивоєнних протестах.

Але в той же час цифри тих, хто проголосував на дострокових виборах (близько 100 млн. осіб. – ред) говорять про те, що американці все ще вірять в головний, хоч і далеко не ідеальний механізм своєї демократії – вибори. Судячи з опитувань, Байден має перемогти. Але при цьому не факт, що він стане президентом, бо Трамп заготовив цілу низку трюків, яку вже в ніч з 3-го на 4-е він може витягнути з капелюха. Як, наприклад, оголошення себе переможцем, незважаючи ні на які цифри.

У найближчі дні/тижні/місяці Америку чекають цікаві часи.

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