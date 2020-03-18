Американці у паніці кинулися скуповувати зброю через коронавірус

Через паніку навколо оголошеної пандемії коронавірусу, американці масово скуповують зброю і амуніцію, а в супермаркетах доходить до бійки через продукти.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав американський блогер Олександр Флінт. При цьому, за його словами, в магазинах повно питної води, а туалетним папером і паперовими рушниками заставлені всі ряди прямо до стелі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"У магазини зброї із самого ранку стоять величезні черги. Чоловік купив буквально з десяток ящиків патронів для рушниці. Я так розумію чекають зомбі чи голодних з міст, які рвонуть штурмувати ситі передмістя. Стріляти в голодних будуть на смерть. А вранці в супермаркеті була бійка. Один штимп наклав собі цілий візок розміром з середній холодильник курячих грудок. Забрав все, що лежало на прилавку. Йому сказали, що він з*ср*нець і почалася бійка. Добре, що поруч була поліція. Підсумок – 20 заарештованих і троє в госпіталі", – повідомив блогер.

Черги в магазини зброї в США

Черги в магазини зброї в США

Черги в магазини зброї в США

За його словами, до середини дня, в магазин під оплески, заїхала 53-футова фура і привезла 2-3 тонни курки.

"Питної води повно. І хоч туалетним папером і рушниками магазин забитий під стелю, народ продовжує брати її ящиками. Папір підвозять знову. Чого немає, так це рідкого мила, спирту для промивання, гелю для рук і рукавичок. З'явилися зелені бублики на День св.Патріка, який не святкують", – підсумував Флінт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новини про поширення коронавірусу по планеті заполонили всі новини, влада запроваджує карантин, що змушує людей вести себе не дуже раціонально – наприклад, скуповувати продукти і туалетний папір.

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