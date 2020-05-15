Американський винищувач розбився під час польоту: катастрофа потрапила на відео

У США під час навчального польоту 15 травня розбився американський винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor.

Як повідомляє TheDrive, це трапилося в районі авіабази Еглін у штаті Флорида, пілот зумів катапультуватися. Водночас момент падіння літака потрапив на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Літак F-22, приписаний до 43-ї винищувальної ескадрильї і входить до складу 325-го винищувального авіакрила, наразі базується в Егліні, розбився вранці, приблизно о 09:15", – йдеться в заяві командування авіабази.

За словами військових, руйнувань або загиблих внаслідок аварії немає. Пілота госпіталізували, його стан стабільний. Тоді як причини події встановлює комісія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський винищувач Су-35 влаштував сутичку в небі з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon над Середземним морем.