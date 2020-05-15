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16 травня • оновлено в 03:20
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Американський винищувач розбився під час польоту: катастрофа потрапила на відео

18.7т
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У США під час навчального польоту 15 травня розбився американський винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor.

Як повідомляє TheDrive, це трапилося в районі авіабази Еглін у штаті Флорида, пілот зумів катапультуватися. Водночас момент падіння літака потрапив на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Літак F-22, приписаний до 43-ї винищувальної ескадрильї і входить до складу 325-го винищувального авіакрила, наразі базується в Егліні, розбився вранці, приблизно о 09:15", – йдеться в заяві командування авіабази.

Американський винищувач розбився під час польоту: катастрофа потрапила на відео

За словами військових, руйнувань або загиблих внаслідок аварії немає. Пілота госпіталізували, його стан стабільний. Тоді як причини події встановлює комісія.

Американський винищувач розбився під час польоту: катастрофа потрапила на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський винищувач Су-35 влаштував сутичку в небі з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon над Середземним морем.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
США
Тег
розбився літак
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