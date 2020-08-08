Американський професор дав прогноз, хто переможе на виборах в США

Професор Американського університету у Вашингтоні Аллан Ліхтман прогнозує перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Він вважає, що чинний глава держави Дональд Трамп втратить Білий дім, пише The New York Times.

Щоб визначити переможця, історик використовує власну систему так званих 13 ключів. По ній оцінюються такі чинники: економіка, займана посада, соціальні хвилювання і скандали, особиста харизма.

"Секрет полягає в тому, щоб стежити за загальною картиною. І не звертати уваги на опитування, аналітику, щоденні зльоти і падіння рейтингу", – сказав Ліхтман.

Починаючи з 1984 року він помилився в своїх прогнозах тільки один раз – в 2000 році, коли Джордж Буш-молодший обійшов Альберта Гора.

Раніше він вдало передбачив перемогу Трампа в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів через пандемію коронавірусу (COVID-19). Він пояснив таку необхідність умовами введення загального голосування поштою.

Пізніше вони вирішив не розглядати перенесення виборів глави держави.