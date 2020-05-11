Американський перевал Дятлова: п'ятеро спортсменів загинули за дивних обставин

Загадкова загибель туристів на Уралі в Росії вже 60 років не дає спокою дослідникам. Але, як виявляється, містична історія, що трапилася на перевалі Дятлова, не є винятком.

Так, 1978 року в США п'ятеро баскетболістів з особливостями розвитку загинули в горах за дивних обставинах. Подробиці трагедії читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Фатальна поїздка

П'ятеро спортсменів з міста Юба-Сіті, Каліфорнія, 24 лютого 1978 року поїхали на машині до сусіднього містечка Чіко, щоб подивитися на матч. Це були 24-річний Джек Х'юетт, 29-річний Білл Стерлінг, 30-річний Джек Мадруга, 32-річний Тед Вайр і 25-річний Гері Матіас.

Всі вони були "з особливостями психіки": у чотирьох – легка розумова відсталість, а у Матіаса – шизофренія.

П'ятеро з Юба-Сіті GLOBAL LOOK PRESS

З поїздки ніхто з них не повернувся. Порожній "Монтего" знайшли наступного дня на перевалі в горах, в 110 кілометрах від Чіко і далеко від будь-якого прямого шляху між ним та їхнім рідним Юба-Сіті. При цьому про жодні плани "з'їздити на природу" хлопці не говорили, теплого одягу не брали.

Тіла чотирьох чоловіків були виявлені тільки в червні, коли поліцейські заглянули в один з трейлерів, яким користуються туристи для ночівлі в походах.

На ліжку вони побачили огорнуте в простирадла тіло зі слідами обмороження. Як встановили експерти, молодий чоловік жив у будинку близько 13 тижнів і міг померти від холоду і голоду. Тед Вайр важив 90 кг, а перед смертю, як було встановлено, – 45.

Американський перевал Дятлова: баскетболісти, що загинули в горах

Гері Матіас так і не був знайдений KP.UA

Між будиночком і автомобілем, які перебували в 30 кілометрах один від одного, виявили тіла ще трьох баскетболістів. Двоє з них, за версією слідства, загинули від переохолодження, останки ще одного спортсмена знайшли поблизу трейлера – кістки чоловіки були розкидані на відстані кількасот метрів.

П'ятий, Гері Матіас, так і не був знайдений. До слова, про нього в пресі писали найбільше. Відомо, що він мав проблеми з наркотиками і вмів користуватися зброєю.

Американський "перевал Дятлова": версії події

За однією з версій, спортсмени несподівано вирішили дістатися до будинку пішки (хоча автомобіль був справний, завівся з півоберту, в ньому залишалася ще чверть бака).

У дорозі двоє замерзли, а третій дістав серйозні обмороження. Четвертий міг піти по допомогу і наштовхнутися на ведмедя. Куди зник п'ятий – залишається загадкою.

Американський перевал Дятлова trinixy.ru

Примітно також, що в будиночку, де був знайдений один із загиблих, перебували сірники і запаси, яких вистачило б на пару місяців, балон з газом для обігріву або приготування їжі, але нічого не торкалися, за виключенням кількох банок консервів. Передбачається, що молоді люди просто побоялися брати чуже.

Ще за однією версією – найбільш таємничою – молодих людей принесли в жертву в лісі учасники релігійної секти.

На думку психологів, шукати логічне пояснення події складно, оскільки в чоловіків були особливості розвитку.

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