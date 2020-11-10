Американський генерал назвав російських миротворців в Карабасі окупантами

Борис Бондар Світ 23:54, 10.11.2020 Оновлено: 23:56, 10.11.2020

Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес скептично висловився про російських миротворців в Нагірному Карабасі.

Як повідомив Укрінформ, про своє ставлення до ситуації в Карабасі Ходжес розповів під час Львівського форуму з безпеки. За словами генерала, поняття "миротворці" не існує взагалі.

Він також зазначив, що завжди недовірливо ставився до російських миротворців.

"Вони скоріше є окупантами, які колись прийшли до Придністров'я, на Кавказ і в Південну Осетію", – зауважив Ходжес.

Російські миротворці будуть перебувати в регіоні не менше п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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