Американський генерал назвав російських миротворців в Карабасі окупантами
Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес скептично висловився про російських миротворців в Нагірному Карабасі.
Як повідомив Укрінформ, про своє ставлення до ситуації в Карабасі Ходжес розповів під час Львівського форуму з безпеки. За словами генерала, поняття "миротворці" не існує взагалі.
Він також зазначив, що завжди недовірливо ставився до російських миротворців.
"Вони скоріше є окупантами, які колись прийшли до Придністров'я, на Кавказ і в Південну Осетію", – зауважив Ходжес.
Російські миротворці будуть перебувати в регіоні не менше п'яти років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Азербайджан, Вірменія та Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набрала чинності з 10 листопада.
Документ, крім іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Російська Федерація вже відправила своїх миротворців у Нагірний Карабах. Усього прибуло 10 літаків з особовим складом і технікою.
Основу російського контингенту, який вилетів до Нагорного Карабаху виконувати роль "миротворців", складають контрактники 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинский Самарської області.