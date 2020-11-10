Американський генерал назвав російських миротворців в Карабасі окупантами

Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес скептично висловився про російських миротворців в Нагірному Карабасі.

Як повідомив Укрінформ, про своє ставлення до ситуації в Карабасі Ходжес розповів під час Львівського форуму з безпеки. За словами генерала, поняття "миротворці" не існує взагалі.

Він також зазначив, що завжди недовірливо ставився до російських миротворців.

"Вони скоріше є окупантами, які колись прийшли до Придністров'я, на Кавказ і в Південну Осетію", – зауважив Ходжес.

Російські миротворці будуть перебувати в регіоні не менше п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Азербайджан, Вірменія та Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набрала чинності з 10 листопада.

Документ, крім іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

Російська Федерація вже відправила своїх миротворців у Нагірний Карабах. Усього прибуло 10 літаків з особовим складом і технікою.