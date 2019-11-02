Очень давно, лет 30 назад, мне довелось принимать участие в нескольких мероприятиях, названия которых мне не известны, но суть их вот в чем. Психиатрическая лечебница, по известным ей причинам, собирает своих пациентов с места жительства. Микроавтобус с профильным медицинским работником подбирает нескольких их них и отвозит "на базу".

Обычно это 3-4 человека. Потом – дорога до лечебницы. Занимало это пару-тройку часов и мне пришлось присутствовать при этом несколько раз. Был в этом свой интерес. Почти каждый раз пациенты сидели молча, а некоторые из них смотрели вдаль своей реальности и просто раскачивались. Но однажды попался чудак, который вел себя очень активно и громко рассказывал о том, что его преследуют какие-то злобные и хитрые сущности. Он их видел и пытался растолковать всем, куда и как смотреть, чтобы их могли увидеть и другие. В таком виде его и всех остальных выгрузили в стационаре.

Когда уже ехали назад, разговорились с барышней – медицинским работником и она сказала, что я избрал правильную тактику – никак не реагировать на пациента, поскольку говоря ему, что никаких демонов тут нет, можно довести его до срыва. Но если включиться в его игру, то рано или поздно он это почувствует, поскольку вы не можете видеть то, что и он. Для этого надо точно так же шизонуться, что в принципе невозможно, а результат будет тем же. А крутить и вязать психа в машине – не самая лучшая идея. К тому же, психи довольно сильно сопротивляются и когда их накрывает, почти не чувствительны к боли, а потому – никакие захваты или болевые приемы просто не подействуют. Можно самому травмироваться и травмировать пациента.

Но в любом случае, опыт был интересным и наблюдать людей с пораженной психикой стоило хотя бы для того, чтобы видеть как себя ведут люди так или иначе соскользнувшие в иную реальность.

Но там речь шла о какой-то патологии, недуге, который деформировал психику человека и скорее всего это – на всю жизнь. Но часто бывает и такое, когда множество людей вокруг сами себе деформируют психику до состояния неадекватных реакций и параллельной реальности. Причем, это не органическое поражение и не какое – то посттравматическое состояние, а просто люди сами себе создают какую-то дикую иллюзию и в ней живут.

Например, после окончания Второй Мировой войны американские оккупационные власти были в растерянности от того, как местное население относилось к эпохе правления Гитлера. Они говорили о том, что фюрер дал им порядок, цель жизни и вернул достоинство и уважение к себе и Рейху. Поскольку они общались с победителями, то допускали, что в отдельных вопросах Гитлер был не прав, но в общем, они не видят в нем воплощения зла, как о том говорят победители.

В общем, пришлось это гражданское население вывезти в концлагеря и показать им то, где и как содержались узники, а потом – продемонстрировать индустрию уничтожения людей, с газовыми камерами и крематориями, оборудование которых имело лэйбы заводов, на которых они работали и что они создавали собственными руками.

А потом, для закрепления эффекта, их послали на перезахоронение сотен тысяч трупов из братских могил. Это все делалось для того, чтобы вернуть их из параллельной реальности, из которой их не вырвала даже чудовищная война. Даже спустя пару десятков лет, немцы бодро голосовали за бывших СС. Настолько там все было плохо.

Но вернемся к нашей реальности. Буквально вчера было опубликовано небольшое интервью одного известного деятеля с двойной фамилией или двойным именем, уже и не разберешь. В частности он сказал:

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"Це ще ми не перейшли в наступ. Ми просто розкачуємося… Не треба думати, що ми такі беззубі, молоді, неосвічені, не розуміємо… Коли ми говоримо: цей недосвідчений, цей не має сміливості. Дайте час, вони розкачаються, у них буде все".

Эта цитата как-то сразу напомнила тот давний микроавтобус и чудаков, со стеклянными взглядами, которые раскачивались. Но потом, подумалось о том, кого он имел в виду в первую очередь, и сразу возникло ощущение параллельной реальности, из которой нечаянно вывалился этот пассажир.

Мировая пресса являет хохот и недоумение по поводу гастролей этого бродячего цирка. Соответствующие видео идут даже не в разделе каких-то третьеразрядных политических новостей, а в юмористических шоу, где публика ползает рачки, глядя и слушая то, как эти деятели раскачиваются.

Впрочем, и мы можем на это посмотреть. Хоть это видео считается уже "с бородой" всего за пару месяцев от времени его создания, но тут как раз хорошо схвачен момент именно раскачивания.

Не правда ли, так можно раскачаться до чего угодно и даже выпасть из параллельной реальности. Но раз уже пошли аллегории и аналогии, попробуем предположить, что именно скрыто в словах этого косноязычного деятеля, выступающего с апломбом полу-бога.

В далекие времена, когда музыку слушали на магнитофонах, был критерий, который скачкообразно повышал качество и ценность аппарата. Если "двухдорожечный магнитофон" считался уже хорошей вещью, то четырехдорожечный – элитной. Вполне возможно, речь как раз и шла о том, чтобы перейти от двух дорожек и сразу – к четырем?

В настоящей реальности больше нет подходящих аналогий, а о реальности параллельной мы рассуждать не станем, поскольку не были там и не собираемся.

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