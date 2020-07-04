Американець з'їв 75 хот-догів і знову побив світовий рекорд

Американець Джої Честнат, якого називають "Щелепи", з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин.

Таким чином він побив свій же світовий рекорд на конкурсі, який проводився в Нью-Йорку 4 липня, повідомляє телеканал ESPN.

"Було важко. Хот-доги були сьогодні добре приготовлені. Мені не вистачало підтримки уболівальників", – сказав Честнат.

Зазвичай конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводиться біля закусочної Nathan's Famous, але через пандемію COVID-19 цього разу він проходив в засекреченому місці і без уболівальників за участю всього 5 осіб замість 15. Вони були відокремлені один від одного прозорими перегородками

Честнат встановив свій попередній рекорд в 2018 році, тоді йому вдалося з'їсти 74 хот-дога. Також він був переможцем конкурсу в 2007, 2009, 2013, 2016 2017 і 2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні в США відзначили День незалежності. Через коронавірусу звичні масштабні заходи не проводилися, проте деякі урочистості все ж відбулися.