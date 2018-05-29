Американец, не пропускавший ни одного чемпионата мира по футболу за многие десятилетия, встретил мою команду вело кругосветки "Мир без сирот" под Лос-Анджелесом, сел с нами на велосипед и шокировал своей историей. Настоящий футбольный фанат, он решил не ехать в Россию на грядущий "праздник". Вместо этого присоединился к моей команде бывших беспризорников из прифронтового украинского Мариуполя. Он решил вместе с нами пересечь США на последнем этапе вело кругосветки с призывом к усыновлению сирот.

Его зовут Глен и, несмотря на два инфаркта и неюношеский возраст, он серьезно готовился, купил велосипед, собрал немалые финансы и решил ехать с нами сколько сможет. Так футбольный фанат поддержал и команду, и нашу мечту о том, что все сироты должны обнимать не казенные интернатовские подушки, а отцов и матерей.

Одно из самых уважаемых мной слов с детства – ПОСТУПОК. История этого американца, отказ от поездки в Россию и решение поддержать радикальную украинскую босяцкую инициативу, безусловно заслуживает этот титул.

Отказ от посещения чемпионата мира в путинской России, утопившей Донбасс в крови, оккупировавшей Крым, и ответившей на акт Магнитского законом подлецов, обрекающим тысячи сирот на катастрофу - для меня очевидный моральный поступок. Это конечно же не просто про спорт - это вопрос этики.

В то время, когда российские снаряды ежедневно убивают украинских солдат, а зачастую и мирных жителей - гулянка в ФСБшной резервации аморальна!

Жаль, что мировому сообществу не хватает Картеровского, Рейгановского духа для того, чтобы повторить то, что США продемонстрировали в 1980 - ом. Бойкот Олимпиады в Москве 65 странами был отличным этическим стандартом. Кремлевским ребяткам пришлось тогда ерзать, а олимпийскому Мишке- летать, если не в гордом одиночестве, то в куда более скромной компании…

Мне жаль что волк, а именно он (и, как мне кажется, весьма справедливо), выбран символом чемпионата мира в России, не получит такой же пощечины от мирового сообщества, как его предшественник медведь, парящий над стадионом под песню "До свиданья, Москва!" . "Путин - Давай До свиданья" - звучало бы в этот раз еще более хлестко. Однако, в нашем деградирующем потихонечку мире политики, впрочем, как и священники, - мельчают и все менее способны на подобные жесты

Путинская Россия - действительно волк, или даже шакал, который только издалека и с помощью медийного ребрендинга выглядит милым, сереньким, безобидным "Забивакой" с футбольным мячиком. Для тех, кто пропустил, именно так называется символ чемпионата мира в России – "Серый волк Забивака"!!! Для кого-то звучит мило, но не для нас в Украине. Здесь этот хищник семейства псовых воспринимается совершенно иначе.

Для тех, кто, как и я, живет рядом с этим волком - этот символ чемпионата мира в России не кажется веселым. Вонь из гниющей и кровавой пасти этой нечисти мы слышим уже пятый год войны. А забитых этим Забивакой и разорванных его стаей ДНРовских гиен людей моя страна продолжает хоронить практически ежедневно.

Новини ПОНТонный мост и Путин на коне

Россия, в её сегодняшнем состоянии- это страна настоящих убийц и моральных уродов, которым подобные спортивные шоу, как и мочегонная ФСБшная олимпиада в Сочи, нужны как воздух. Империи нужен Шик Шарм Хайп! Без этого морочить головы людям в стране, где нет дорог, пенсий, медицины, образования, где в 21-ом веке в двух тысячах школ нет туалетов, без этого понта империи никак.

Чего бы это не стоило, нужны большие праздники. Для любой империи периода декаденса акцент в тезисе хлеба и зрелищ смешается в сторону зрелищ. Последние становятся даже важнее хлеба… Ну, по крайней мере, масла на нем… Шакал кормится падалью… Империя - праздниками на крови…

Спасибо американцу Глену, выбравшему кругосветку украинских беспризорников вместо российского мундиаля. Спасибо за поступок. Ну а тем, кто будет гулять в России и кричать але-але-алео - пусть приснятся, вперемешку с забитыми голами, разрушенные украинские города. Будь моя воля, я бы на ваших, россияне, праздничных шариках нарисовал лица убитых украинских детей в развязанной вами бойне. На церемонии открытия чемпионата мира ( в роскошности которой у меня нет сомнений по уже указанным выше причинам) я бы инсталлировал фотки обстрелов вашими российскими офицерами - негодяями моего города.

Как-то бы включил в программу, к примеру, те полторы сотни ракет, которые упали на детский садик, школу, многоэтажки Мариуполя. Я бы, будь организатором, обязательно в церемонии ФИФА проиллюстрировал сбитый вами "Боинг". Где-нибудь вставил бы превращенный вами в кровавую свалку Донецкий аэропорт и стертые с лица земли пригороды моего родного Мариуполя. Ну а вашему Забиваке я бы, конечно, пририсовал оскал и кровь, капающую из улыбающейся пасти - так было бы честней.

Хорошего чемпионата мира вам, россияне. Светлого праздничного настроения в вашем, пока еще веселящемся на крови, Вавилоне.

Когда-нибудь об этом международном позоре, о мировых лидерах, не решившихся отменить это грядущее имперское мракобесие, будут говорить со стыдом, как и о гитлеровской Олимпиаде 1936-го. Ну а пока кричите Путину – "Хайль" и веселитесь. Но помните- часики тикают. Как пастор, и худо-бедный богослов, напомню теологическую выкладку - Бог Шельму метит!… Он не Фраер и не Антошка…видит немножко.