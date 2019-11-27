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29 листопада • оновлено в 12:12
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Американець плюнув у обличчя українцю й оригінально поплатився

13.7т
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У Портленді (США) американця, який плюнув в українського іммігранта, змусили написати есе про труднощі життя мігрантів.

Про це пише New York Times. Продавець машин попросив 37-річного чоловіка прибрати сміття за собою. Той пригрозив порізати його й плюнув у обличчя. Також американець порадив українцеві забиратися до своєї країни.

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Суддя ухвалив, щоб кривдник до березня написав есе на 500 слів про труднощі мігрантів. Крім того, хулігана засудили до 90 днів ув'язнення, однак той уже відсидів цей термін.

"Я не прошу вас зосередитися на якійсь конкретній країні. Я хочу, щоб ви уявили себе на їхньому місці й написали твір про перепони, що трапляються на їхньому шляху", – зазначив суддя.

Американець плюнув у обличчя українцю і оригінально поплатився

Американець плюнув у обличчя українцю і оригінально поплатився

кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі. Він віддав армії 11 років.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
США
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
То флаги заставляют жрать, то в рожу плюють,то ё... курвой называють...За шо???
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3
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя:"То флаги заставляют жрать, то в рожу плюють,то ё... курвой называють...За шо???" Примите мои соболезнования, особенно за флаг. Что до приведённых Вами оскорблений, то согласитесь, вы их заслужили.
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0
0
Таев Иван
Таев Иван
Все правильно плюнул. Хозяин-негр не должен убирать мусор, для этого есть майданные селюки.
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7
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Негры плюют хох лам в рыло
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7
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ишевский Константин:"Гусенцова Галина, и в рот дают". Перестаньте агитировать мадам Гусенцову эмигрировать!
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0
1
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Гусенцова Галина, и в рот дают
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1
0

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