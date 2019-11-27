Американець плюнув у обличчя українцю й оригінально поплатився

У Портленді (США) американця, який плюнув в українського іммігранта, змусили написати есе про труднощі життя мігрантів.

Про це пише New York Times. Продавець машин попросив 37-річного чоловіка прибрати сміття за собою. Той пригрозив порізати його й плюнув у обличчя. Також американець порадив українцеві забиратися до своєї країни.

Суддя ухвалив, щоб кривдник до березня написав есе на 500 слів про труднощі мігрантів. Крім того, хулігана засудили до 90 днів ув'язнення, однак той уже відсидів цей термін.

"Я не прошу вас зосередитися на якійсь конкретній країні. Я хочу, щоб ви уявили себе на їхньому місці й написали твір про перепони, що трапляються на їхньому шляху", – зазначив суддя.

Американець плюнув у обличчя українцю і оригінально поплатився кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі. Він віддав армії 11 років.

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