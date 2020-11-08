Америка vs Трамп: реакція на результати виборів у фотографіях

Рустем Адагамов Світ 12:48, 8.11.2020

Поки прихильники Байдена святкують перемогу свого кандидата на виборах, Дональд Трамп, який посів друге місце, грає в гольф в своєму клубі в Вірджинії.

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