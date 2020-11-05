Що потрібно зрозуміти на зараз.

1. Ваги схиляються до перемоги Байдена. Перерахунок мало що дасть, а зловживання в Пенсільванії треба довести, з точки зору їх кримінальності. Те що знайшлися голоси десь, не робить їх автоматично підробленими. І спочатку було відомо, що Пенсільванія рахуватиме голоси до п'ятниці, мінімум.

2. Я впевнений, що при Байдені не наступить соціалізму, як при Трампі не буде диктатури і його 3-го терміну. Це вигадки з того чи іншого боку, заради нагнітання ситуації.

3. Жодного червоного цунамі не було. Ніякого синього 9-го валу теж не сталося. Країна чітко поділена навпіл і ура кандидатам кричать тільки їх фанати, а не прагматики.

4. Кандидатів від обох партій – насилу можна назвати 3-м сортом. Тому незважаючи ні на що вони не мають ваги в іншому таборі і тому взяли лише в основному ті голоси, що і прораховувалися за них. Негативність Трампа – б'є по ньому ж. Лицемірство і удавання Байдена з компанією, теж не залишилося непоміченими.

5. Республіканці втратили 2 місця в Сенаті, але все одно залишили контроль за собою там 49 на 51. У разі якщо там буде засідати Харріс, то буде 50 на 51 і це означає, ніякі особливо прудкі ліві ініціативи через Конгрес не пройдуть. Можна заспокоїтися на даний рахунок. У Палаті представників, республіканці навпаки взяли 5 місць і тому сказати, що демократи прям таки йдуть вперед як паровоз – це нонсенс. Демократи на дану хвилину програли цілий ряд асамблей штатів – зокрема в штаті НЙ і також втратили 2 губернаторських місця. Так, що поки не з'явиться нормальний лідер з осудною програмою для більшої частини населення, ніякого повного захоплення влади не буде.

6. Всупереч стогонів і істерик з обох сторін, при Трампі на другий термін, Америка виживе і не подавиться. І точно також при Байдені, якщо він стане президентом, не відбудеться чогось непоправного. Америка ніколи не трималася і триматися не повинна на одній людині і його посаді. Америка – це багатошарове, дуже розділене на окремі і незалежні зони управління, держава, де президент лише одне з офіційних осіб, а не цар-батюшка з повним карт-бланшем. Тому якщо ваша сторона програла, життя триває і Америка продовжиться. Моє життя, жодного разу від президента і його конкретних рішень не залежала. Ні Буш, ні Обама, ні Трамп мені нічого в житті не додали і не відняли. Тут не Росія і не сонячний Камерун, де лідеру в очі заглядають і зітхання ловлять. На щастя. Тому розслабтеся.

Тому, незважаючи на певний неприємний осад від усього цього, я більш-менш спокійний щодо федеральних проблем. Куди все важливіше насправді наші місцеві справи і рішення, на рівні штатів, графств, міст. Ось тут треба бути активним і не давати закочувати себе в асфальт за просто так.

І так, в Нью-Джерсі ось ось узаконять марихуану, так що на крайняк можна буде накуритися)))

p.s. А взагалі ось такий підрахунок голосів, ось така бійка, ось таке жорстокість і змагання – це і є справжня демократія, де у вільної людини є вибір. Тому в Росії дивляться в ящик, рвуть на собі волосся і не можуть зрозуміти, а як таке можливо? Можливо, якщо мати нормальну країну, вільні вибори і змагання, за перше місце з останніх сил і грошей.