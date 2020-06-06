Америка теперь чествует Джокера
ДЖОКЕР
Сегодня начинаются самые масштабные похороны в истории Америки, сравнимые по значимости и размаху с церемонией похорон покойного Президента Джона Ф.Кеннеди.
Траурные мероприятия продлятся неделю. Тело великомученника Джорджа Флойда в золотом гробу провезут по нескольким штатам.
Среди прижизненных подвигов новоявленного святого чудотворца особенно выделяется эпизод, когда малыш Флойд приставил беременной женщине к животу пистолет и приказал ей заткнуться и не пикать, если та хочет остаться живой, пока его дружки обчищали ее дом.
Выйдя через шесть лет из тюрьмы Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности, во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения, его придушил дебил полицейский.
После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев. В ходе грабежей погибло одиннадцать человек. Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.
Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибуль знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?
Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил.
Политкорректная Америка встала на колени перед гуннами.
Америка чествует ДЖОКЕРА.