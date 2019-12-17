Многие люди стремятся к признанию и идут ради него на всевозможные ухищрения. Этот факт может быть справедлив не только по отношению к конкретным личностям.

Он также применим к группам людей и даже к целым странам. А точнее, как это чаще всего и бывает, к всяким непризнанным республикам. Что только не придумывают разного рода сепаратисты, чтобы доказать свою принадлежность к мировому сообществу. Первое, что делается для достижения этой цели, это создаётся "министерство иностранных дел", что само по себе абсурдно, ведь какие "иностранные дела" могут быть у сепаратистов, независимость которых не признало ни одно государство? Также, для создания видимости международной поддержки они находят и используют в своих целях разного рода маргиналов и приспособленцев среди иностранных политиков, которые готовы пойти на все ради денег или славы.

Так, 10 декабря, в День прав человека, на базе немецкого законодательного органа началось формирование межпарламентской гуманитарной комиссии, которая будет "отстаивать" права жителей "ЛНР" и "ДНР". Об этом 12 декабря сообщила немецкая редакция информационного агентства News Front – одного из главных рупоров пророссийской пропаганды, который якобы создан неравнодушными волонтерами, а по факту спонсируется российским правительством. Кроме того, 14 декабря факт создания данной межпарламентской комиссии подтвердило российское интернет-издание "Украина.ру". Этот сайт вообще принадлежит Международному информационному агентству "Россия сегодня", генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, а главным редактором – Маргарита Симоньян. Такие источники сами по себе позволяют усомниться в достоверности этой новости, но как оказалось эту информацию можно считать правдивой. Здесь дело куда интереснее банальной лжи российской пропаганды, к которой мы все уже давно привыкли. Но обо всем по порядку.

Авторами данной инициативы стала парламентская фракция партии "Альтернатива для Германии". Представляли эту комиссию широкой публике (а точнее двум российским информационным ресурсам) Вальдемар Гердт и Гуннар Линдеманн. Также на мероприятии присутствовал пресс-секретарь парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Юрген Браун. Было много сказано о том, что только данная комиссия может работать эффективно и по-настоящему защищать права человека, так как "другие организации потерпели неудачу, потому что их опыт слишком односторонний". Парламентарии отметили, что проблема действующих в данном направлении комиссий и неправительственных организаций в том, что они вынуждены "скрывать классические права человека под покровом левых зеленых идеологий, таких как миграция и гендерные вопросы". Кроме того, Гуннар Линдеманн заявил, что его "визиты в ДНР и ЛНР способствовали созданию этой гуманитарной комиссии".

После таких заявлений явно стоит прояснить ряд вопросов, что это за люди, почему они делают такие заявления и как им удалось побывать на временно – оккупированной российскими войсками территории части Донецкой области?

Так вот, Вальдемар Гердт - немецкий предприниматель и депутат 19 созыва парламента Германии (Бундестаг) от партии "Альтернатива для Германии" (с сентября 2017 года) из федеральной земли Нижняя Саксония, член Комитета по правам человека и гуманитарной помощи Бундестага. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Бундестага, Гердт родился 28 ноября 1962 года в Казахской ССР. С 1984-1985 служил в рядах советской армии. В 1989-1991 годах был первым секретарём молодежной организации в политической партии в Казахстане. С 1991-1993 годах работал председателем колхоза в Казахстане. В 1993 году переeхал с семьей в Германию, где работал в частном фермерском предприятии в Нойенкирхен-Фёрдене (Нижняя Саксония). С 1996 года — частный предприниматель в строительном и финансовом секторе. На выборах в 2017 году был избран в парламент Германии. Имеются видео, на которых он демонстрирует прекрасное владение русским языком. С такой биографией не удивительно, что в своих высказываниях Гердт постоянно выражает поддержку России и её политике, ведь он сам когда-то был "шестерёнкой" в советской политической системе, правопреемницей которой РФ и является. Кроме того, он часто критикует действующие правительство Германии, особенно в вопросах, касающихся внешней политики и антироссийских санкций. Он утверждает, что все экономические проблемы Германии можно решить снятием с РФ санкций. Так, Гердт посещал IV Ялтинский международный экономический форум, проходивший в оккупированном Крыму в апреле 2018 года, хоть и как частное лицо. Его цитировали как выступающего за отмену санкций в отношении России. В интервью российскому порталу с названием Daily Storm о санкциях он высказался так: "Думаю, что Крым – только повод для того, чтобы их объявить. Если бы не его присоединение, то был бы найден другой повод. Крым – это политический проект, я его так называю. Как только мы сможем политически урегулировать этот вопрос или выстроить правильный вектор с Россией, то вопрос Крыма решится сам собой". Дайте угадаю: "выстроить правильный вектор с Россией" - это снять все санкции и позволить РФ дальше безнаказанно оккупировать чужие территории? Да уж, Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу!

Не менее интересной личностью оказался депутат палаты представителей Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн. Как сообщает газета "Berliner Morgenpost", он не один раз посещал аннексированный Крым, где поучаствовал в "патриотическом" шабаше под названием "Международный конгресс антифашистов", получил за это грамоту и даже успел познакомиться с лидером "Ночных волков" – Александром Залдостановым. Кстати, также проживание Линдеманна оплатила организация "Боевое братство" (многие члены которого принимали участие в боевых действиях на Донбассе), финансируемая правительством РФ. Организаторы подтвердили этот факт по запросу "Berliner Morgenpost".

Осенью 2019 года Линдеманн вместе со своим 16-летним сыном отправился в Россию, а затем на оккупированную часть Донбасса. Они посетили базу "Ночных волков", о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные его сыном в Instagram, которые позже были удалены. Тем не менее издательству "Der Tagesspiegel" удалось найти данные фото и рассказать об этом "занимательном путешествии".

Другая фотография показывает сына Линдеманна и подписана: "5 км перед линией фронта".

На другом снимке изображен сын с автоматом и комментарий "Запрещено в Германии, но я в Донецке".

Также были загружены многочисленные фотографии реликвий нацистской эпохи, взятые из Центрального музея Вооруженных сил России в Москве.

Как оказалось, оккупированные территории Украины стали вторым домом для Линдеманна. В Луганске он встречался с "заместителем министра иностранных дел ЛНР". В Донецке ему разрешили пользоваться служебной машиной высокопоставленного члена "правительства ДНР". В связи с этим Министерство иностранных дел Германии направило ему электронное письмо с напоминанием, что "государства", с представителями которых встречался Линдеманн, не будут признаны мировым сообществом.

Вышеупомянутые политики являются членами партии "Альтернатива для Германии". Учредительный съезд партии состоялся 14 апреля 2013 года в Берлине. Её лидерами избраны профессор экономики Бернд Лукке, предпринимательница Фрауке Петри и журналист Конрад Адам. Партия известна евроскептицизмом и борьбой с мигрантами. Но давайте не будем поступать как адепт "русского мира", то есть не будем углубляться во внутренние дела другого государства, а коснемся только внешней политики в части, что касается нашей страны.

Партию "Альтернатива для Германии" описывают как немецкую националистическую и правопопулистскую. Части "Альтернативы" имеют расистские, исламофобные, антисемитские и ксенофобные тенденции, связанные с ультраправыми движениями, такими как неонацизм и идентаризм. Вот так вот! Это что же получаеться? "Дипломированный антифашист" и друг Залдостанова-"Хирурга" Гуннар Линдеманн состоит в неонацистской партии? Да! И даже больше!

В июле 2019 года пассажиры поезда сообщили об объявлении сотрудницы Deutsche Bahn: "Уважаемые пассажиры. Наш поезд опоздал на 45 минут из-за обезвреживания бомбы, которую западные союзники сбросили на невинное население Франкфурта". Так вот, "борец с фашизмом" Линдеманн поддержал данное высказывание и заявил, что "террористическая бомба союзников против гражданского населения Германии является историческим фактом", тем самым назвав участников антигитлеровская коалиции, куда входил СССР, "террористами, которые сбрасывали бомбы на мирное население"!

Естественно, члены "Альтернативы" не спешат признавать себя нацистами. Вальдемар Гердт в интервью заявил, что он "не совсем немец, сам приехавший в Германию из Казахстана, можно сказать, как эмигрант". Но этот факт совершенно не мешает однопартийцам Гердта делать довольно недвусмысленные заявления. Как сообщает немецкий информационный портал "Deutsche Welle", лидер национал-консервативного крыла "Альтернативы" Александр Гауланд сказал, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в Первой и Второй мировых войнах, несмотря на преступления, совершенные вермахтом. Говоря о периоде нацизма с 1933 по 1945 год, Гауланд добавил: "Не нужно больше ставить нам в упрек эти 12 лет. Сегодня эти годы уже не касаются нашей идентичности. Поэтому мы имеем право вернуть себе не только нашу страну, но и наше прошлое". В дальнейшем, даже под гнетом общественности, Гауланд от своих слов не отказался.

Но почему же тогда эти люди поддерживают Россию и контролируемые нею псевдореспублики? Всё очень просто – "Альтернатива" имеет с этого вполне ощутимую выгоду. Немецкие спецслужбы уже занимаются каналами финансирования Россией данной партии. Даже сейчас, еще до окончания расследования, можно говорить о подтверждённых фактах российского финансирования в том или ином виде. Взять вышеупомянутого господина Линдеманна и его поездку в Крым, которую оплатила организация "Боевое братство", финансируемая правительством РФ. Или вот еще случай: трое политиков из "Альтернативы" летали в Москву на частном самолете. Перелет, стоимость которого составила 25 тысяч евро, оплатило российское правительство. Двое политиков – Маркус Претцелль и Юлиан Флак – подтвердили эту информацию.

Российская пропаганда в очередной раз доказала свою беспринципность и неразборчивость в средствах. Они готовы поддерживать и спонсировать неонацистов, которые называют наших дедов, освободивших Европу от нацистской нечисти, "террористами, которые сбрасывали бомбы на мирное население". И все ради того, чтобы сделать видимость международного признания псевдореспублик и очернения Украины.

Словно подтверждая всё вышесказанное, 15 декабря 2019 года в Минске прошла встреча глав "внешнеполитических ведомств ДНР и ЛНР" с представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ на встрече представляли не кто иной, как глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" Бундестага Федеративной Республики Германии Ульрих Оэмэ. Это лицемерие высшей степени – постоянно рассказывать про борьбу с "фашистами", а потом встречу с представителем немецкой неонацистской партии преподносить как международное признание. Насколько нужно не уважать людей, которые будут читать об очередной "дипломатической победе" псевдореспублик, чтобы "скармливать" им такое?

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