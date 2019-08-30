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"Альтернативна Росія!" Соловйов пояснив схибленість на темі України

1.1т Читати матеріал російською

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в його програмах не обговорюється майже нічого крім проблем України, оскільки це нібито більше цікавить росіян, ніж власні пенсії.

Крім того, вони дивляться на сусідню державу як на свою альтернативну історію, зазначив рупор путінського режиму в коментарі Telegram-каналу "Підйом".

"Дивляться Україну, тому що, по-перше, це альтернативна історія Росії, і тому що там живі справжні емоції. Я, наприклад, навмисне робив багато тем, коли ми пенсійну реформу обговорювали. Ось тільки цифри перегляду були дуже невисокі, тобто людей ця тема не зацікавила на рівні обговорення. У житті це одне, а от дивитися й обговорювати це, не означає, що хочеться", – сказав Соловйов.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Пропагандист уточнив, що телеіндустрії доводиться підлаштовуватися під особливості менталітету російської аудиторії.

"Ну, і хочу нагадати, що ще Достоєвський писав про особливості російського характеру, про його залученість у світові події. Наша людина, на відміну від американської, набагато більше екстраверт, ніж інтроверт, у політичному плані. Завжди традиційно хвилювало набагато більше те, що відбувається навколо, ніж те, що відбувається всередині. На жаль, але це якась даність", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Придурки , средняя пенсия в России 8000грн на ваши деньги , цены на продукты давно сравнялись ( +-20 и там и там) бензинв России почти в 2 раза дешевле (92й-42 рубля) ,жкх за 2х комнатную 2000 грн.
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CARGO 100
CARGO 100
У нас в России не такие смешные пенсии, чем события "жизни" на Украине, да и более стабильней, и гарантированней ...
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