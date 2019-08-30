"Альтернативна Росія!" Соловйов пояснив схибленість на темі України

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в його програмах не обговорюється майже нічого крім проблем України, оскільки це нібито більше цікавить росіян, ніж власні пенсії.

Крім того, вони дивляться на сусідню державу як на свою альтернативну історію, зазначив рупор путінського режиму в коментарі Telegram-каналу "Підйом".

"Дивляться Україну, тому що, по-перше, це альтернативна історія Росії, і тому що там живі справжні емоції. Я, наприклад, навмисне робив багато тем, коли ми пенсійну реформу обговорювали. Ось тільки цифри перегляду були дуже невисокі, тобто людей ця тема не зацікавила на рівні обговорення. У житті це одне, а от дивитися й обговорювати це, не означає, що хочеться", – сказав Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Пропагандист уточнив, що телеіндустрії доводиться підлаштовуватися під особливості менталітету російської аудиторії.

"Ну, і хочу нагадати, що ще Достоєвський писав про особливості російського характеру, про його залученість у світові події. Наша людина, на відміну від американської, набагато більше екстраверт, ніж інтроверт, у політичному плані. Завжди традиційно хвилювало набагато більше те, що відбувається навколо, ніж те, що відбувається всередині. На жаль, але це якась даність", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соловйов зізнався, що мріє розширити межі терористичних "Л/ДНР" і включити у їх склад всю територію вільної України. На його думку, окупанти повинні панувати аж до кордону з невизнаним Придністров'ям.

Також пропагандист і гості його програми заявили, що Україна може позбутися всієї території, їдко зазначивши, що кордони Донбасу будуть зміщені до річки Дністер.

Пізніше Соловйов знову заговорив про те, що території "Л/ДНР" повинні поширитися від Києва до Придністров'я. Він допустив, що це призведе до Третьої світової війни.

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