Алкоголь і сонце захищають від коронавірусу? У ВООЗ розвінчали міфи

Вживання алкоголю або перебування на сонці не допоможуть запобігти захворюванню на коронавірус COVID-19.

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З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вживання алкоголю не захистить вас від COVID-19 і може бути небезпечним для вашого здоров'я", – підкреслили в ВООЗ, уточнивши, що надмірне і часте вживання може додати проблем зі здоров'ям.

Експерти зазначили, що перебування на сонці або при температурі вище 25 градусів за Цельсієм також не допоможе захиститися від вірусу. Те ж стосується і холодної погоди.

Крім того, в ВООЗ спростували припущення, що комарі можуть поширювати коронавірус.

"Найефективніший спосіб захистити себе від нового коронавірусу – це часто мити руки", – нагадали в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL , що доктор Євген Комаровський порадив справлятися зі страхом перед коронавірусом за допомогою вина.

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