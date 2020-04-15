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16 квітня • оновлено в 02:39
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Алкоголь і сонце захищають від коронавірусу? У ВООЗ розвінчали міфи

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Вживання алкоголю або перебування на сонці не допоможуть запобігти захворюванню на коронавірус COVID-19.

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З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

Алкоголь і сонце захищають від коронавірусу? У ВООЗ розвінчали міфи

"Вживання алкоголю не захистить вас від COVID-19 і може бути небезпечним для вашого здоров'я", – підкреслили в ВООЗ, уточнивши, що надмірне і часте вживання може додати проблем зі здоров'ям.

Експерти зазначили, що перебування на сонці або при температурі вище 25 градусів за Цельсієм також не допоможе захиститися від вірусу. Те ж стосується і холодної погоди.

Крім того, в ВООЗ спростували припущення, що комарі можуть поширювати коронавірус.

"Найефективніший спосіб захистити себе від нового коронавірусу – це часто мити руки", – нагадали в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL , що доктор Євген Комаровський порадив справлятися зі страхом перед коронавірусом за допомогою вина.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
Тег
алкоголь
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