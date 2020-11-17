Алієв зажадав від Вірменії відшкодування збитків за 30 років війни в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна має намір добиватися від Вірменії відшкодування шкоди, яку її армія завдала за час тридцятирічних боїв у Нагірному Карабасі.

Зокрема, в Кельбаджарському і Джабраїльському районах. Про це він сказав під час відвідування останнього в понеділок, 16 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

Азербайджанський лідер висловив обурення тим, наскільки зруйнованим став центр міста Джабраїл. За його словами, через вірмен там не залишилося жодної цілої будівлі, вони відбудували тільки військову частину. Тоді як решта інфраструктури – житлові будинки, школи, а також громадські будівлі буквально розбиті.

"Вони за все дадуть відповідь у міжнародних судах. Я ще раз кажу: сюди прибудуть міжнародні організації, експерти, буде розраховано завдану шкоду за останні 30 років, добиватимемося отримання компенсації", – висловився Алієв.

Він також зазначив, що Азербайджан повернувся на свою рідну землю і все знову відновить.

"Ворог, який сьогодні в Кельбеджарському районі вирубує дерева, руйнує школи, спалює будівлі, відповість і за це. Вони нищили все це, думаючи, що азербайджанське населення ніколи сюди не повернеться, але вони глибоко помилилися", – додав Алієв.

Нагадаємо, що між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Водночас у Єревані спалахнули протести і почалися погроми. Документ набув чинності о 01:00 (з півночі за київським часом) 10 листопада.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вірменії заявили про щонайменше 2137 жертв серед військовослужбовців за час конфлікту з Азербайджаном за території Нагірного Карабаху. Прессекретарка МОЗ країни Аліна Нікогосян уточнила, що йдеться про тіла загиблих, які пройшли судово-медичну експертизу.