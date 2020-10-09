Алієв заявив про взяття під контроль частини Карабаху і "дав Єревану останній шанс"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі та низки сіл.

Про це він заявив в ефірі державного телеканалу АзТВ, передає Супутник Азербайджан. За його словами, армія також увійшла в села Чайли, Юхари Гюзляк, Горазили, Гишлаг, Ефенділер, Сулейманли і Су.

"Жодна сила в світі не може змусити нас звернути зі шляху. Ми відновимо територіальну цілісність Азербайджану", – заявив Алієв.

Він додав, що дає Єревану "останній шанс" повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху. За його словами, Вірменія повинна виконати резолюції Радбезу ООН щодо Карабаху, оскільки Азербайджан "не змириться з окупацією".

Як повідомляють російські ЗМІ, глави МЗС Вірменії та Азербайджану вже почали прямі переговори в Москві за участю Лаврова.

Почалися переговори щодо Карабаху в Москві. Фото: Пул Nз

Алієв, коментуючи переговори заявив, що якщо Єреван на переговорах у Москві скаже, що "Карабах – це Вірменія", то про переговори не може і йтися.

"Питання про статус-кво щодо Карабаху більше не актуальне, лінії зіткнення більше немає, ми її знищили", – заявив Алієв.

Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 8 жовтня, за час бойових дій загинуло 53 мирних жителі, зокрема діти.

"Викликає глибоку стурбованість те, що в останні дні ми бачили, за отриманими повідомленнями, що населені райони піддавалися обстрілу з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо неї", – зазначив Верховний комісар.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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