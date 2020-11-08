Алієв заявив про взяття Азербайджаном стратегічного міста в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 8 листопада, заявив про повне звільнення від вірменських збройних сил міста Шуша в невизнаній республіці Нагірний Карабах.

Про це він сказав під час звернення до свого народу, яке транслював онлайн телеканал AzTV. Водночас у Вірменії заперечують, що їхні війська змушені були з програшем залишити місто (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перлину Азербайджану – Шушу – звільнено від вірменської окупації! Не в результаті переговорів, а шляхом визвольної війни. Вітаю азербайджанський народ із цією великою перемогою", – уточнив Алієв.

Він зазначив, що місто протягом 28,5 років перебувало під окупацією, і через десятиліття в Шуші знову зазвучить азан. Водночас запевнив, нібито Азербайджан піде до кінця в Карабасі, якщо Вірменія не прийме умови Баку.

"Переможна азербайджанська армія продовжує звільняти історичні землі. Якщо керівництво Вірменії не погодиться на вимоги Баку і не виведе свої війська з азербайджанської території, то ми підемо до кінця – звільнимо кожен клаптик рідної землі. Жодна сила не зможе нас зупинити", – висловився Алієв.

Зауважимо: про те, що азербайджанська армія повністю зайняла стратегічне місто Шуша, повідомив у Telegram і український військовий журналіст Анатолій Цаплієнко. Посилаючись на слова Алієва, він додав, що зі "столиці" Нагірного Карабаху Степанакерта/Ханкенді евакуюють залишки мирного населення та іноземних журналістів.

Зі свого боку в міноборони Вірменії спростували заяву азербайджанського лідера і стверджують, нібито бої в Шуші ще тривають.

Водночас у мережі з'явилися кадри імовірно боїв за місто в Карабасі. Крім цього, жителі азербайджанської столиці Баку вже святкують взяття їхньою армією Шуші.

Для Вірменії взяття Шуші фактично означає програш війни за невизнану республіку Нагірний Карабах.

Як підкреслив Цаплієнко, стратегічно важливе місто є, по суті, передмістям Степанакерта. Через нього проходить ключова дорога Степанакерт – Шуша – Лачин, єдина на сьогодні транспортна артерія, через яку вірменська армія та військова техніка потрапляли на територію так званої республіки.

"З узяттям Шуші повний контроль Азербайджана над Нагорним Карабахом – справа декількох тижнів, якщо не днів. Схоже, сепаратистська "НКР" невдовзі припинить своє існування", – припустив український військкор.

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL: