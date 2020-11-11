Алієв оголосив про перемогу Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про припинення війни в Нагірному Карабасі.
Його виступ під час відвідин військового госпіталю транслювало державне телебачення республіки. Він також повідомив, що Вірменія повинна виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну територіями, які повернулися під контроль Азербайджану.
За словами Алієва, для оцінки збитку залучать міжнародних експертів, а компенсацію республіка буде вимагати через міжнародний суд.
"Буде проведено облік всього матеріального і морального збитку, всіх руйнувань, і ми звернемося до міжнародного суду", – сказав президент.
Він зазначив, що на звільнених азербайджанською армією територіях зруйновані 99% будівель – "житлові будинки, школи, лікарні, громадські будівлі, історичні пам'ятники, могили наших предків і мечеті".
Алієв назвав це "вандалізмом і військовим злочином".
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
На тлі цього в Єревані спалахнули протести й почалися погроми. Так, натовп протестувальників увірвався в будівлю парламенту країни й побив спікера Арарата Мірзояна.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі працюватиме спільна миротворча місія, до якої ввійдуть російські та турецькі військовослужбовці.
У Вірменії опозиційні фракції заявили, що хочуть скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення.
Пізніше з'явилася повна розмова Алієва та глави РФ Володимира Путіна, у якій йдеться про російських і турецьких миротворців.