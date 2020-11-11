Алієв оголосив про перемогу Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Його виступ під час відвідин військового госпіталю транслювало державне телебачення республіки. Він також повідомив, що Вірменія повинна виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну територіями, які повернулися під контроль Азербайджану.

За словами Алієва, для оцінки збитку залучать міжнародних експертів, а компенсацію республіка буде вимагати через міжнародний суд.

"Буде проведено облік всього матеріального і морального збитку, всіх руйнувань, і ми звернемося до міжнародного суду", – сказав президент.

Він зазначив, що на звільнених азербайджанською армією територіях зруйновані 99% будівель – "житлові будинки, школи, лікарні, громадські будівлі, історичні пам'ятники, могили наших предків і мечеті".

Алієв назвав це "вандалізмом і військовим злочином".

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

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