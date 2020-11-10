Алієв назвав, хто крім Росії вводитиме миротворців в Карабах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху працюватиме спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.

У своєму зверненні глава держави уточнив, що всього в контингенті буде 1960 військових, передає "Sputnik Азербайджан".

За його словами, миротворча місія буде розгорнута вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору.

Також президент зазначив до 15 листопада Вірменія повинна повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня – Лачинський район.

Алієв підкреслив, що з підписанням заяви поставлено крапку у врегулюванні конфлікту в Карабаху.

"Я дуже радий, що сьогодні ставиться крапка в справі врегулювання багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, ставиться кінець окупації азербайджанських земель", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Між Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада було підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Перемир'я набуло чинності з опівночі 10 листопада.

Також зі зверненням виступив президент Росії Володимир Путін, який заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі