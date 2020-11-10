Алієв назвав дату виведення військ Вірменії з Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів про графік виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.

На зустрічі з дипломатами і військовим керівництвом Туреччини глава держави зазначив, що вірменські війська повинні покинути регіон до кінця листопада, передає Азербайджанське державне інформаційне агентство.

Алієв також підкреслив, що і у Туреччині, і у Росії однакова роль у врегулюванні конфлікту, наслідком чого стане спільний турецько-російський центр із контролю за припиненням вогню.

"Говоритимемо про те, щоб центр був створений в короткий час, так як вже є графік виведення вірменських збройних сил з наших земель. До кінця цього місяця вони повинні покинути всі землі, землі, які поки ще перебувають під окупацією", – сказав президент Азербайджану.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини підтвердив, що в Карабасі крім російських перебуватимуть і турецькі миротворці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. На тлі цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми.