Алієв і Ердоган влаштували в Баку парад на честь перемоги в Нагірному Карабасі. Фото і відео

У четвер, 10 грудня, в Баку почався військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Як повідомляє РБК, парад проходить на площі Свободи в центрі міста. На ньому присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який 9 грудня прибув у країну з дводенним візитом (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У параді беруть участь понад 3 тисяч військовослужбовців, будуть продемонстровані близько 150 одиниць військової техніки. Також на площі з'явилася захоплена під час бойових дій трофейна техніка.

Нагадаємо, 10 листопада почали діяти домовленості Азербайджану, Вірменії та Росії про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

Пізніше Алієв заснував нове свято – День перемоги, який буде відзначатися щорічно 8 листопада (тому що 10 листопада збігається з Днем пам'яті Мустафи Кемаля Ататюрка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна має намір домагатися від Вірменії відшкодування шкоди, якої її армія завдала в ході тридцятирічних боїв у Нагірному Карабасі.