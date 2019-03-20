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Альфред Кох
Альфред Кох
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Кто финансирует, тот и правит

9.7тЧитати матеріал російською

Придумка мощной синекуры, типа главы Совета Национальной Безопасности или что-то в этом роде и попытка сохранить в своих руках какие-то рычаги власти или обезопасить себя - это типичный самообман любых авторитарных вождей или диктаторов.

Пиночет ушел, оставив за собой пост Верховного Главнокомандующего и пожизненного сенатора. Что, в конечном итоге, не спасло его от судебных преследований. Дэн Сяо Пин, оставшись военным руководителем все равно утратил свое влияние и страна перешла к ротации вождей.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Новини
Назарбаев недовольных отправлял на кладбище

Власть у того, у кого в руках деньги и собственность. Репрессивная машина лишь тогда чего-то стоит, когда она хорошо финансируется. Мой опыт работы во власти четко показал: силовики кладут с прибором на всех формальных начальников, если речь идет о конфликте с теми, кто их финансирует.

Короче: власть у того, у кого в руках бюджет и фискальная система. Все эти утверждения насчет того, что власть, например в России, принадлежит силовикам справедливы лишь до тех пор, покуда Путин контролирует Минфин.

Новини
Назарбаев стал пожизненным председателем

И он это, в отличии от многих, хорошо понимал, когда уходил в премьеры: Минфином командовал тогда лично ему лояльный (и презирающий Медведева) Кудрин, который пошел на прямой конфликт с президентом.

Так что уход Назарбаева - это уход. Да, плавный, да спланированный, но уход, а не декорация. И, думаю, Назарбаев отдает себе в этом отчет.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Особи
Нурсултан НазарбаєвВолодимир Путін
Джерело
Джерело:Facebook Альфреда Коха
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Мутил. крутил кох какую то пургу .... А когда же Россия крякнет, так и не написал. Не порадовал укроинцев мощных и киборгических. Как всегда - ФУЙНЯ.
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