Алексієвич заявила про переодягнених російських солдатів у Білорусі

Білоруси опинилися один на один з диктаторським режимом Лукашенка, а в країні знаходяться переодягнені російські солдати.

Про це заявила почесна лідерка Координаційної ради білоруської опозиції письменниця Світлана Алексієвич на пресконференції літературного фестивалю Taormina Book в Італії. Подія сталася 2 жовтня (щоб подивитись відео, доскролльте новину до кінця).

Нобелівська лауреатка заявила, що між Європою і Росією існує негласна домовленість, що Білорусь – зона інтересів Москви.

"І тому ми залишилися одні, нам ніхто серйозно не допомагає, тому що будь-яка допомога ззовні призведе до конфлікту з Росією", – сказала Алексієвич.

Також вона підкреслила, що, покинувши країну, вона не поїхала в еміграцію.

"Я поїхала, щоб побувати у вас, лікарю своєму в Берліні здатися і виїхати додому. Багато хто вважає, що мене вже не пустять додому. У нас таке буває. Але я все ж спробую повернутися і жити вдома", – сказав Алексієвич.

Вона зізналася, що в Білорусі не відчуває себе в безпеці, тому що всі її однодумці знаходяться в ув'язненні або у вимушеній еміграції.

Письменниця також висловилася за введення жорсткіших санкцій щодо білоруської влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит, який тривав 15 хвилин. Після нього письменниця заявила, що залишається в статусі свідка у справі про Координаційну раду опозиції Білорусі.

28 вересня Алексієвич полетіла з Білорусі в Європу.