Алексієвич закликала Захід посилити санкції проти Білорусі

Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич висловилася за жорсткіші санкції щодо влади Білорусі.

Як пише Corriere della Sera, про це вона заявила в місті Таорміна (Італія) на фестивалі Taormina Book, де їй вручили премію Taormina Award for Literary Excellence.

За словами Алексієвич, Білорусь у період політичної кризи виявилася одна, ймовірно, тому що "між Європою і Росією є негласний договір про те, що Білорусь – це зона інтересів Росії".

Вона підкреслила, що білоруси, які виходять на марші, хочуть жити так, "як живуть вільні люди".

"Я дивлюся в обличчя сьогоднішньої молоді, якої багато на маршах свободи, і згадую дев'яності роки. Тоді на площі виходили ми, і кричали "Свободу! Свободу!". Але ми не знали, що це таке. У нас було тільки книжкове, романтичне уявлення про свободу. Ми думали, що свобода десь там за рогом, але потім усвідомили, що шлях до свободи довгий і важкий. Ми цього шляху не проходили. За рогом ми виявили тільки економічну розруху і варварство, готове висунути голову в будь-який момент", – зазначила письменниця.

На питання, чи повернеться вона після відвідування Європи в Білорусь, Алексієвич заявила, що не планує залишатися в еміграції. Але у Нобелівської лауреатки і її оточення є сумніви в тому, що її впустять у країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит, який тривав 15 хвилин. Після нього письменниця заявила, що залишається в статусі свідка у справі про Координаційну раду опозиції Білорусі.

28 вересня Алексієвич полетіла з Білорусі в Європу.