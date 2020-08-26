Алексієвич прибула на допит у справі про 'захоплення влади' в Білорусі

Письменницю і членкиню президії Координаційної ради опозиції Білорусі Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит.

О 14.00 вона прибула в установу, люди зустріли її оплесками і криками "Спасибі!" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

До цього Алексієвич викликали в СК країни 24 серпня. Планувалося, що її допитають як свідка у кримінальній справі, відкритій за фактом створення Координаційної ради опозиції і нібито "спробою захоплення нею державної влади". Письменниця входить до складу президії ради, але в засіданнях не бере участі за станом здоров'я.

Алексієвич перед входом в СК Скриншот

Перед візитом в СК Алексієвич заявила, що не відчуває себе винною і вважає діяльність ради опозиції законною.

Кілька десятків людей вишикувалися ланцюгом уздовж огорожі Парку Перемоги поруч з в'їздом на територію Слідчого комітету. У багатьох присутніх в руках були плакати на підтримку Алексієвич.

На підтримку Алексієвич зібралися сотні людей Скриншот

Нагадаємо, 14 серпня головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До її складу увійшли представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

До президії ради увійшли Світлана Алексієвич, Лілія Власова, Сергій Дилевські, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колесникова, Павло Латушко.

У Генпрокуратурі заявили, що створення і діяльність ради нібито спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Тихановська подала скаргу в ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними на виборах президента 9 серпня, проте комісія відхилила її.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!