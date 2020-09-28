Алексієвич поїхала з Білорусі до Німеччини

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, остання із семи членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі, яка залишилася на свободі, рано вранці 28 вересня полетіла до Німеччини.

Однак її від'їзд ніяк не пов'язаний із кримінальною справою проти КР. Так у коментарі TUT.BY це пояснила помічниця письменниці Тетяна.

"Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного. У неї заплановано зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду", – розповіла вона.

За її словами, від'їзд Алексієвич – це не еміграція, за кордон вона поїхала тільки в своїх особистих і літературних справах. Водночас дату повернення жінка не назвала.

"Це нормальне її життя, вона просто довго не могла виїхати через самопочуття. Коли повернеться? Все залежить від того, як тут розвиватимуться події і від її самопочуття", – запевнила Тетяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит, який тривав 15 хвилин. Після нього письменниця заявила, що залишається в статусі свідка у справі про Координаційну раду опозиції Білорусі.